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樓市走勢｜北角三房搶手！海景戶大減110萬
4 小時前
樓市走勢｜北角三房搶手！海景戶大減110萬
二手市況逐步回暖，不論用家及換樓客積極尋找心儀單位，其中北角三房放盤有追捧，有用家成功議價110萬元買入海景單位；另接連錄得換樓客入市個案。
海景業主見市況淡靜減價離場
中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南透露，The Java低層A室，實用面積約559方呎，三房間隔，可望海景。原業主叫價1,180萬元，但見市況淡靜，加上封關後外籍租客減少，即決定轉售單位獲利，最終大減110萬元或約9.3%，以1,070萬元獲用家承接，折合平均實用呎價約19,141元。
原業主於2013年5月以770萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利300萬元，單位期內升值約39%。
富澤花園中層呎售1.8萬
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，富澤花園富達閣中層H室，實用面積約650方呎，三房間隔，座向北面，外望樓景，獲區外換樓客以1,175萬元承接，實用面積呎價約18,077元，屬市價水平。
據了解，原業主於2014年7月以788萬元購入單位自住，持貨7年至今轉售，帳面賺387萬元，單位期內升值約49%。
換樓客入市寶馬臺高層
世紀21北山地產營業董事嚴智贇指，寶馬臺高層K室，實用面積約718方呎，屬三房連工人房間隔，座向南面，外望山景，獲區外換樓客以1,328萬元承接，實用面積呎價約18,496元，屬市價水平。
據了解，原業主於2009年5月以500萬元購入單位自住，持貨12年至今沽出，帳面獲利828萬元，單位期內升值近1.7倍。
珊瑚閣業主帳賺1144萬沽特色戶
世紀21北山地產營業董事嚴智贇稱，珊瑚閣B座高層連天台戶，實用面積約877方呎，三房連工人房間隔，座向北面，享少海景，獲區外換樓客以1,928萬元承接，實用面積呎價約21,984元，屬市價水平。
據了解，原業主於2007年11月以784萬元購入單位投資，持貨近14年至今沽出，帳面大賺1,144萬元，單位期內升值近1.5倍。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜北角三房搶手！海景戶大減110萬-289325