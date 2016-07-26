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樓市走勢｜北部都會區刺激！栢慧豪廷造價首破千萬
2 小時前
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樓市走勢｜北部都會區刺激！栢慧豪廷造價首破千萬
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受惠政府將大力發展北部都會區，天水圍物業升值潛力看高一綫，栢慧豪廷剛錄得首宗造價突破1,000萬元的成交，買家屬同屋苑租客。

中原地產天水圍栢慧豪園分行分區營業經理陳思麗表示，栢慧豪廷9座頂層連天台特色戶，實用面積約803方呎，三房套房連儲物房間隔，遠眺米埔以至深圳一帶開揚景致。原叫價1,300萬元，議價後減132萬元或約10%，至1,168萬元成交，創屋苑新高，亦為屋苑歷來首宗千萬元成交，折合實用呎價約14,545元。

陳思麗指，買家為同屋苑租客，租住該屋苑短短數個月，覺得環境十分舒適，區內生活配套亦齊全，加上見政府大力發展北部都會區，看好區內發展前景，決定由租轉買，建立長久安樂窩。

原業主於2018年1月以950萬元買入單位，持貨近4年轉售，帳面獲利218萬元或約23%離場。

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栢慧豪廷頂層連天台特色戶以1,168萬元成交，創屋苑新高，亦為屋苑歷來首宗千萬元成交。(資料圖片)

上車客即睇即買嘉湖山莊三房

中原地產天水圍嘉湖第二分行市務經理陳德孝稱，嘉湖山莊美湖居5座高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔。原開價650萬元，獲買家即睇即買，減價15萬元，以635萬元易手，折合實用呎價約11,673元。買家為同區上車客，睇樓多時，見《施政報告》聚焦發展新界北，置業信心即時增強，遂加快入市步伐。上址裝修企理，享濕地公園開揚景致，買家一睇即中，得知有多組準買家正在洽購，於是即場輕微議價，見業主肯減，立即拍板承接。

原業主於2014年5月以323萬元入市，持貨約7年沽出單位，帳面賺312萬元，單位期內升值約97%。

投資者購錦繡花園單號屋

另外，有投資者睇好北部都會區發展，斥逾千萬入市錦繡花園。中原地產新界北豪宅區域營業董事龍智峰指，錦繡花園最新錄M段2街單號屋，實用面積約1,245方呎，議價後以1,508萬元沽出，實用平均呎價約12,112元。新買家為投資者，睇好未來北部都會區以及北環線發展，購入單位作長線投資之用，單位預期月租可達約38,000元，買家料可享約3厘租金回報。

據了解，原業主於2014年以約950萬元買入單位，持貨約7年，是次轉手帳面獲利約558萬元或近59%離場。

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嘉湖山莊三房減至635萬元獲同區上車客承接。(資料圖片)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜北部都會區刺激！栢慧豪廷造價首破千萬-289271
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