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樓市走勢｜北部都會區效應 新界樓成入市目標
1 小時前
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樓市走勢｜北部都會區效應 新界樓成入市目標
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粉嶺中心現時約有52個二手放盤提供，最低入場價由520萬元起。(資料圖片)

市場對北部都會區發展充滿憧憬，不少買家加速入市。其中上水、粉嶺、天水圍及元朗各錄二手成交，有兩房成交價「5球」有找；亦有換樓客趁低水進駐元朗四房。

區內分支家庭購上水兩房

中原地產粉嶺中心分行首席分區營業經理張曼筠表示，上水維也納花園剛錄本月首宗成交，單位為2座高層H室，實用面積約478方呎，兩房間隔。原開價約520萬元，議價後減27萬元或約5.2%，以493萬元沽出，實用面積平均呎價約10,314元。新買家為同區分支家庭，見單位價錢合理，業主提供較大議價空間，即決定購入單位自住。

據了解，原業主於2014年以337萬元購入單位，持貨7年，是次沽出帳面獲利約156萬元或46%離場。

粉嶺兩房低市價易主

利嘉閣地產皇牌屋苑花都廣場分行助理分區經理林偉明透露，粉嶺中心F座低層4室，實用面積約368方呎，兩房間隔，景觀開揚。原叫價520萬元，經議價後減價20萬元或近4%，至500萬元易手，成交價低於市價約4%，折合實用面積呎價約13,587元。

據了解，原業主於2012年6月以約210萬元購入單位，持貨至今約9年，現轉手帳面賺約290萬元或1.4倍。林偉明補充，粉嶺中心現時約有52個二手放盤提供，最低入場價由520萬元起。

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嘉湖山莊兩房放盤約一個月減價沽出。(資料圖片)

用家即睇即買天水圍兩房

中原地產天水圍栢慧豪園分行分區營業經理陳思麗指，天水圍嘉湖山莊樂湖居3座低層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，向西南，外望網球場及公園，景致開揚。原叫價550萬元，放盤約一個月，獲買家即睇即買，減至530萬元成交，折合實用呎價約11,830元。買家為外區用家，於天水圍睇樓已一段長時間，見樓價不斷攀升，對於高追一直猶疑不決，直至《施政報告》提出大力發展新界北及基建，入市信心大增，怕遲買更貴，即加速入市。

原業主於2013年12月以262萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利268萬元或約1倍離場。

元朗四房大減逾百萬成交

中原地產元朗峻巒分行經理蔡堅武稱，元朗Park YOHO本月錄得3宗成交，包括今年首宗千方呎大單位二手買賣成交。Park YOHO Genova 29座高層A室，實用面積約1,061方呎，四房套房連儲物套房間隔，享內園開場景致。原開價1,680萬元，議價後大減114萬元或約6.8%，至1,566萬元成交，折合實用呎價約14,760元。買家為同區換樓客，鍾情單位內櫳闊落，且享清靜內園景，加上附近將來有鐵路貫通，料帶動樓價水漲船高，故趁現時樓價低水，及早進駐。

原業主於2017年8月以約1,452萬元一手購入單位，持貨4年轉售，帳面賺約114萬元或8%離場。

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Park YOHO本月錄得3宗成交，包括今年首宗千方呎大單位二手買賣成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜北部都會區效應-新界樓成入市目標-289128
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