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樓市走勢｜千萬以下三房特集！772方呎有海景及企裝
37 分前
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樓市走勢｜千萬以下三房特集！772方呎有海景及企裝
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換樓客議價34萬元承接東堤灣畔三房。(陳奕釗攝)

市場上三盤交投活躍，不少買家為可以承造八成按揭，而選擇樓價1,000萬元或以下的單位，即睇最新此類單位成交。

葵涌廣場放盤5日速沽

中原地產葵涌資深分區營業經理鍾慧儀表示，葵涌區屋苑放盤短缺，逢有放盤一般迅速獲承接。葵涌廣場1座中層G室，實用面積約536方呎，三房間隔。原叫價900萬元，放盤5日，議價20萬元後，以880萬元成交，折合實用呎價約16,418元。買家為同區換樓客，鍾情葵涌廣場三房單位間隔四正，實用率高，惟少有放盤，已留意放盤多時，近日終遇到上址新放盤，向東南，加上景致開揚，即場還價，見減價吸引，立即承接。

原業主於2002年6月以207萬元買入單位，持貨19年轉售，帳面大幅獲利673萬元或約3.3倍離場。

蔚藍灣畔本月暫錄3宗成交

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，將軍澳康城站大型新盤熱銷，區內二手交投略為放慢，蔚藍灣畔本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價約17,151元。

蔚藍灣畔3座低層D室，實用面積約566方呎，三房間隔，單位座向西南方，望園景，以940萬元易手，折合實用呎價約16,608元。

據了解，原業主於2010年12月以449萬元買入單位，持貨近11年，現沽貨帳面賺491萬元或近1.1倍離場。

東堤灣畔減34萬轉手

中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌稱，東涌東堤灣畔6座中層A室，實用面積約772方呎，三房套房間隔，附有企理裝修，享機場開景及山景。原開價1,030萬元，議價後減34萬元或約3.3%，以996萬元沽出，折合實用呎價約12,902元。買家為換樓客，見區內1,000萬元內三房套單位放盤選擇不多，難得上址質素及價錢均合意，立即承接。

原業主於2015年6月以758萬元買入單位，持貨6年沽出，帳面獲利238萬元，單位期內升值約31%。林溢斌續稱，東涌區二手交投氣氛改善，剛過去的周末連錄4宗成交，東環及東堤灣畔各錄2宗成交，令該區本月成交增加至10宗。

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蔚藍灣畔本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價約17,151元。(陳奕釗攝)

首置客999萬入市富澤花園

首置客入市心態積極，大型屋苑優質單位受追捧。世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀透露，北角富澤花園富達閣中層F室，實用面積約652方呎，三房間隔，座向南面，望山景，獲區外首置客以999萬元承接，實用面積呎價約15,322元，屬市價水平。

據了解，原業主於2002年5月以220萬元購入單位自住，持貨19年至今易手，帳面賺779萬元，單位期內升值約3.5倍。

康澤花園中層22年升值2.4

另外，世紀21北山地產營業董事嚴智贇指，北角康澤花園B座中層06室，實用面積約568方呎，三房間隔，座向南面，外望山景，獲區外首置客以1,000萬元承接，實用面積呎價約17,606元，屬市價水平。

據了解，原業主早於1999年2月以298萬元購入單位自住，持貨22年至今沽出，帳面獲利702萬元，單位期內升值近2.4倍。

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富澤花園三房實用面積呎價約15,322元，屬市價水平。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜千萬以下三房特集！772方呎有海景及企裝-292103
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