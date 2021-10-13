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樓市走勢｜千萬內三房成交！面積最大956方呎
20 小時前
樓市走勢｜千萬內三房成交！面積最大956方呎
大市氣氛向好，購買力湧現，當中三房放盤承接力不俗。有連天台戶減價逾8%沽出，當中成交單位面積最大達956方呎。
換樓客議價逾8%入市
中原地產屯門兆康站分行資深分區營業經理劉月華表示，屯門茵翠豪庭單號洋房頂層戶，實用面積約581方呎，三房間隔，附連天台。原叫價795萬元，放盤約兩個月，隨著《施政報告》公布未來重點發展新界北，單位陸續獲客人還價洽購，最終以730萬元成交，累減65萬元或約8.2%，折合實用呎價約12,565元。
買家為換樓客，鍾情屋苑屬低密度發展，環境清幽，屋苑亦提供專車往來屯馬綫車站，甚為方便，參觀上址一睇即中，議價後隨即承接。原業主於2006年7月以220萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利510萬元，單位期內升值約2.3倍。
嵐山中層845萬成交
世紀21宇田地產高級客戶經理劉定方表示，大埔嵐山9座中層D室，實用面積約750方呎，三房套連儲物室間隔，座向西北，外望山景。原開價880萬元，放盤兩個半月，減價35萬元或約4%，獲用家以845萬元承接，實用面積呎價約11,267元。
原業主於2014年8月購入單位，當時作價614萬元，持貨7年至今沽售，帳面賺231萬元，單位期內升值約38%。
映灣園5年升值29%
利嘉閣地產皇牌屋苑藍天海岸分行聯席董事劉景駿表示，東涌映灣園3座低層H室，實用面積約956方呎，屬三房套房連工人房，外望園景，以980萬元沽出，折合實用面積呎價約10,251元。
據悉，原業主於2017年3月以約760萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面獲利約220萬元，物業期內升值約29%。劉景駿補充，屋苑本月至今累錄2宗二手成交，目前有約200個二手盤源提供，最低入場價由580萬元起。
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