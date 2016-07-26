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樓市走勢｜升值有限？市區細單位4年內轉手跑輸新界盤
35 分前
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樓市走勢｜升值有限？市區細單位4年內轉手跑輸新界盤
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匯璽一房逾3年僅升值約11%。(蘇文傑攝)

細單位近期交投活躍，不過若然持貨4年內轉手，帳面獲利空間未必可觀，有九龍盤升值不足百萬元。

匯璽一房903萬易手

中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全表示，南昌站匯璽3B座高層E室，實用面積約349方呎，採一房間隔，單位座向東北方，外望開揚都市景，議價後以903萬元成交，折合實用呎價約25,874元。新買家鍾情鐵路上蓋屋苑，見匯璽樓齡極新，配套完善，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2017年12月以811萬元一手購入單位，持貨逾3年，現沽貨帳面賺92萬元或約11%離場。

溱柏一房微減3萬速沽

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區8月共錄158宗成交，較7月228宗回落約三成，但樓價高位企穩，議價空間有限。溱柏剛錄得本月首宗成交，5座高層F室，實用面積約468方呎，一房連儲物房間隔，向內園。原叫價640萬元，微減3萬元，即獲上車客以637萬元承接，實用呎價約13,611元。原業主於2017年10月以498萬元買入單位，持貨近4年，帳面獲利139萬元或約28%。

王勤學補充，溱柏戶型多元化，成交量保持穩定，8月錄得18宗成交，相比7月21宗僅少3宗。8月平均實用呎價約13,700元，按月升約5%。

大圍珀玥一房呎售2.16

屯馬綫全線開通後，利好沿線屋苑樓價，惟有鄰近港鐵大圍站屋苑升幅不足雙位數。中原地產大圍站分行分區營業經理吳嘉權稱，大圍珀玥低層D室，實用面積約268方呎，一房間隔，議價後以580萬元易手，實用面積呎價約21,642元。據了解，原業主於2018年以543萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面僅賺約37萬元或7%離場。

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溱柏8月錄得18宗成交，相比7月21宗僅少3宗。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜升值有限？市區細單位4年內轉手跑輸新界盤-283151
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