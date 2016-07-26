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樓市走勢｜半新盤三房同樣持貨6年 將軍澳跑贏呢區！
6 小時前
樓市走勢｜半新盤三房同樣持貨6年 將軍澳跑贏呢區！
二手樓價高位徘徊，部分業主選擇沽貨套現。將軍澳及馬鞍山各有持貨約6年的半新盤三房業主出貨，結果前者帳面獲利幅度大於後者。
天晉IIIB中層售1420萬
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，將軍澳天晉IIIB 1A座中層E室，實用面積約759方呎，採三房套房間隔，另設儲物房，享單邊開揚市景，以1,420萬元成交，折合實用呎價約18,709元。據了解，原業主於2015年2月以999萬元買入單位，持貨6年，現沽貨帳面獲利421萬元或約42%離場。
柯勇表示，將軍澳天晉3期本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價約19,009元。
迎海中層減價50萬易手
世紀21奇豐物業海濤居分行經理胡國強稱，馬鞍山迎海6座中層B室，實用面積約811方呎，較上述天晉單位大約52方呎，三房兩廳間隔，座向西南，望內園景。原叫價1,400萬元，放盤兩個月，終減50萬元或約3.6%，以1,350萬元沽出，實用面積呎價約16,646元。
據了解，原業主於2015年11月購入單位，當時作價1,175萬元，持貨6年至今轉售，帳面賺175萬元，單位期內升值約15%。
兩房呎售1.88萬
另外，中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖透露，迎海4期迎海．駿岸7座中層G室，實用面積約564方呎，兩房連儲物房間隔，以1,058萬元易手，實用平均呎價約18,759元。原業主於2015年以863萬元購入單位，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利約195萬元或約23%離場。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜半新盤三房同樣持貨6年-將軍澳跑贏呢區！-284809