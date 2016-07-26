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樓市走勢｜原叫價太進取？居屋業主紛劈價沽貨
3 小時前
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樓市走勢｜原叫價太進取？居屋業主紛劈價沽貨
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景泰苑高層減價約5.2%易手。(資料圖片)

二手居屋市場連錄多宗減價成交個案，部分業主劈價出貨，幅度最多更逼近百萬元，有白居二買家伺機入市。

景泰苑高層呎價近1.2

世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，新蒲崗景泰苑高層19室，實用面積約492方呎，兩房間隔，座向南面，外望景觀開揚。原開價620萬元，最終累減32萬元或約5.2%，以588萬元(居二市場價)易手，實用面積呎價約11,951元。據了解，原業主於2017年以279萬元(未補地價)購入單位，持貨4年至今轉售，帳面獲利309萬元，單位期內升值約1.1倍。

愉翠苑三房14年升值3

鐵路沿線屋苑放盤備受歡迎，世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟指，沙田愉翠苑愉賢閣(N座)高層05室，實用面積約663方呎，三房兩廳間隔，座向東北望樓景。單位放盤兩個月，原叫價750萬元，終減50.2萬元或約6.7%，以699.8萬元(居二市場價)沽出，實用面積呎價約10,555元。據了解，原業主於2007年6月購入單位，當時作價173.3萬元(未補地價)，持貨14年至今轉售，帳面大賺526.5萬元，單位期內升值約3倍。

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愉翠苑三房放盤兩個月，減至699.8萬元(居二市場價)沽出。(資料圖片)

富康花園低層472萬成交

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，將軍澳富康花園3座低層B室，實用面積約484方呎，兩房大廳間隔，座向東北，望內園景，單位於4月放盤，原開價538萬元，累減66萬元或約12%，獲區外白居二買家以472萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約9,752元。據了解，原業主於2016年以約304萬元(未補地價)購入單位至今，持貨5年至今轉售，帳面獲利168萬元或約55%。

逸雅苑低層劈價近14%易主

世紀21宇田地產高級客戶經理徐雄新透露，大埔逸雅苑A座低層12室，實用面積約544方呎，座向東北，外望景觀開揚。原開價720萬元，放盤約4個月，累減98萬元或近14%，獲用家以622萬元(自由市場價)承接，實用面積呎價約11,434元。原業主於2010年6月購入單位，當時作價215萬元(已補地價)，持貨11年至今沽售，帳面賺407萬元，單位期內升值近1.9倍。

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富康花園兩房獲區外白居二買家以472萬元(居二市場價)承接。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜原叫價太進取？居屋業主紛劈價沽貨-283777
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