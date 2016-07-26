樓市走勢｜四區SSD鬆綁貨比拼 有業主要明賺實蝕

市場最近錄得多宗業主持貨滿3年，即額外印花稅(SSD)鬆綁後即沽貨離場成交個案，包括馬鞍山、將軍澳、大圍及美孚，有業主帳面賺過百萬元，但亦有業主要明賺實蝕離場。
新港城高層三房反價成交
世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊指，馬鞍山新港城L座高層05室，實用面積約551方呎，屬三房兩廳間隔，座向東南。單位放盤約兩星期，當時叫價950萬元，加價7萬元，以957萬元成交，實用面積呎價約17,368元。
據了解，原業主於2018年1月購入單位，當時作價828萬元，持貨3年至今沽售，帳面獲利129萬元離場，單位期內升值約16%。
LP6高層一房升值約兩成
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城LP6三年前首批開售單位，近日陸續SSD期滿，二手交投轉活。LP6 5座高層K室，實用面積約307方呎，屬一房間隔，擁露台，座向北方，享園景，以665萬元沽出，折合實用呎價約21,661元。
據了解，原業主於2018年以553萬元買入單位，持貨滿3年，現沽貨帳面賺112萬元或約20%離場。
名城高層呎售近1.86萬
世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明稱，大圍名城3座高層SA室，實用面積約679方呎，屬三房間隔，以1,260萬元易手，實用面積呎價約18,557元。
據了解，原業主於2018年4月以1,230萬元購入單位，持貨逾3年沽售，帳面僅獲利30萬元，單位期內升值約2%。
美孚新邨中層改則三房套935萬沽
利嘉閣地產皇牌屋苑美孚萬事達A組聯席市務董事郭永峰透露，美孚新邨4期百老匯街111號中層D室，實用面積約656方呎，原則三房改三房套間隔，外望山景，以935萬元沽出，折合實用面積呎價約14,253元。
據悉，原業主於2018年8月以約930萬元購入單位，持貨滿3年，現轉手帳面只賺約5萬元，惟若計及佣金等雜費，料實際要蝕讓離場。郭永峰補充，屋苑本月累計10宗二手成交，現時有約475個單位放售，最低入場價由608萬元起。