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樓市走勢｜四區SSD鬆綁貨比拼 有業主要明賺實蝕
3 小時前
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樓市樓價二手SSD業主明賺實蝕帳面獲利馬鞍山新港城加價反價將軍澳大圍名城美孚新邨日出康城LP6
樓市走勢｜四區SSD鬆綁貨比拼 有業主要明賺實蝕
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新港城三房放盤約兩星期，加價至957萬元成交。(資料圖片)

市場最近錄得多宗業主持貨滿3年，即額外印花稅(SSD)鬆綁後即沽貨離場成交個案，包括馬鞍山、將軍澳、大圍及美孚，有業主帳面賺過百萬元，但亦有業主要明賺實蝕離場。

新港城高層三房反價成交

世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊指，馬鞍山新港城L座高層05室，實用面積約551方呎，屬三房兩廳間隔，座向東南。單位放盤約兩星期，當時叫價950萬元，加價7萬元，以957萬元成交，實用面積呎價約17,368元。

據了解，原業主於2018年1月購入單位，當時作價828萬元，持貨3年至今沽售，帳面獲利129萬元離場，單位期內升值約16%。

LP6高層一房升值約兩成

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城LP6三年前首批開售單位，近日陸續SSD期滿，二手交投轉活。LP6 5座高層K室，實用面積約307方呎，屬一房間隔，擁露台，座向北方，享園景，以665萬元沽出，折合實用呎價約21,661元。

據了解，原業主於2018年以553萬元買入單位，持貨滿3年，現沽貨帳面賺112萬元或約20%離場。

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日出康城LP6三年前首批開售單位，近日陸續SSD期滿，二手交投轉活。(陳奕釗攝)

名城高層呎售近1.86

世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明稱，大圍名城3座高層SA室，實用面積約679方呎，屬三房間隔，以1,260萬元易手，實用面積呎價約18,557元。

據了解，原業主於2018年4月以1,230萬元購入單位，持貨逾3年沽售，帳面僅獲利30萬元，單位期內升值約2%。

美孚新邨中層改則三房套935萬沽

利嘉閣地產皇牌屋苑美孚萬事達A組聯席市務董事郭永峰透露，美孚新邨4期百老匯街111號中層D室，實用面積約656方呎，原則三房改三房套間隔，外望山景，以935萬元沽出，折合實用面積呎價約14,253元。

據悉，原業主於2018年8月以約930萬元購入單位，持貨滿3年，現轉手帳面只賺約5萬元，惟若計及佣金等雜費，料實際要蝕讓離場。郭永峰補充，屋苑本月累計10宗二手成交，現時有約475個單位放售，最低入場價由608萬元起。

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美孚新邨現時有約475個單位放售，最低入場價由608萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜四區ssd鬆綁貨比拼-有業主要明賺實蝕-285184
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