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樓市走勢｜四小龍本月交投靜 兩房業主減價吸客
12 分前
樓市走勢｜四小龍本月交投靜 兩房業主減價吸客
西九四小龍本月交投持續偏靜，首周僅錄得4宗交投，當中宇晴軒仍未開齋；而泓景臺就接連錄得兩房減價成交。
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，泓景臺7座中層A室，實用面積約440方呎，兩房間隔，單位座向正東方，享鄰近屋苑內園景。上月中開價900萬元，期後曾調整至870萬元，最終以858萬元成交，累減42萬元或近5%，折合實用呎價約19,500元。
新買家為上車客，睇樓多時，是次遇上心水戶即鎖定目標，積極議價，終成功購入自用。據了解，原業主於2016年10月以648萬元購入單位，持貨5年，是次轉手帳面獲利210萬元或約32%離場。
低層放盤3日獲承接
利嘉閣地產皇牌屋苑昇悅居分行聯席董事李啟昌指，泓景臺7座低層B室，實用面積約473方呎，兩房間隔，外望內園景。單位放盤短短3日，原叫價900萬，經議價後減價42萬元或近5%，至858萬元易手，折合實用面積呎價約18,140元。
據悉，原業主於2002年12月以約179.4萬元購入單位，持貨至今約19年，現轉手帳面賺約678.6萬元，物業期內升值約3.8倍。李啟昌續指，泓景臺本月暫錄3宗二手成交個案，屋苑最低入場價由830萬元起。
碧海藍天三房千萬易主
利嘉閣地產皇牌屋苑碧海藍天分行助理分區經理邱家仁稱，碧海藍天2座低層A室，實用面積約577方呎，採三房間隔，外望可享內園池景，以1,000萬元沽出，折合實用面積呎價約17,331元。
據悉，原業主於2015年1月以約710萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面獲利約290萬元，物業期內升值約41%。邱家仁補充，屋苑本月暫錄2宗二手成交，現時約有80個單位放售，叫價由800萬元起。
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