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樓市走勢｜外區換樓客鍾情屯門 兩大屋苑有追捧
1 小時前
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樓市走勢｜外區換樓客鍾情屯門 兩大屋苑有追捧
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瓏門中層兩房放盤約5個月，減至899萬元沽出。(資料圖片)

一手熱賣帶動下，二手市場交投轉活，換樓客積極覓盤，當中屯門區屋苑受追捧。

上水換樓客斥1018萬購卓爾居

中原地產屯門分區營業經理鍾宏遠表示，卓爾居5座高層F室，實用面積約712方呎，三房套房間隔。原叫價1,100萬元，議價後82萬元或約7.5%，至1,018萬元成交，折合實用呎價約14,298元。買家為上水換樓客，於機場工作，因屯門區往返機場較方便，加上擁多元化基建前景，亦受惠於北部都會區發展，遂換樓遷入，見上址闊落實用，景觀開揚，一睇即中，議價後立即承接。

據悉，原業主於2000年12月以313萬元一手買入單位，持貨21年轉售，帳面獲利705萬元，單位期內升值近2.3倍。

瓏門兩房減價近3%轉手

中原地產屯門市中心分行資深分區營業經理陳智生指，瓏門6座中層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，向西南，景致開揚，以899萬元沽出，實用呎價約18,536元。原叫價925萬元，放盤約5個月，累減26萬元或近3%沽出。買家為外區換樓客，認為屯門區發展成熟，交通方便，而瓏門屬大型指標屋苑，位置方便，亦自設商場，生活所需一應俱全，迅速拍板入市上址。

原業主於2017年6月以656.8萬元買入單位，持貨4年轉售，帳面賺242.2萬元，單位期內升值約37%。

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卓爾居高層三房套減價約7.5%成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜外區換樓客鍾情屯門-兩大屋苑有追捧-293055
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