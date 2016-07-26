地產
樓市走勢｜太古城受追捧！不足一周錄8宗成交
6 小時前
樓市走勢｜太古城受追捧！不足一周錄8宗成交
中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀透露，太古城不足一星期錄得8宗成交，較上半月1至15日只錄得5宗成交，多約60%。
最新錄得太古城洞庭閣低層E室，實用面積約489方呎，兩房間隔，望內街景，以800萬元易手，折合平均實用呎價約16,360元。買家屬於用家，鍾情單位實用，可改成三房間隔。
原業主於2015年以633萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利167萬元或約26%離場。
ISLAND RESIDENCE一房減價15%租出
至於港島東租賃交投亦活躍，中原地產嘉亨灣、鯉景灣及西灣河高級區域營業董事陳凱超指，筲箕灣ISLAND RESIDENCE低層A室，實用面積約391方呎，一房間隔，望樓景。原叫租20,000元，最終願減3,000元或約15%，以17,000元租出，折合平均實用呎租約43元。
以業主於2015年以597.3萬元買入價計，持貨6年，租金回報約3.4厘。
嘉亨灣兩房呎租39元
利嘉閣地產皇牌屋苑嘉亨灣二行經理黃諾文表示，西灣河嘉亨灣6座中低層G室，實用面積約508方呎，採兩房間隔，外望柏架山山景，以20,000元租出，折合實用面積呎租約39元。新租客在利嘉閣真盤源網站瀏覽單位「真實圖片」後隨即聯絡代理睇樓，即睇即承租。
據悉，業主於2011年5月以約613萬元購入單位，現租出可享租金回報率約3.9厘。黃諾文補充，屋苑本月至今累錄7宗二手租賃成交，現時有約60個單位放租，月租最低叫價由16,000元起。
樓市新聞：
北角三房搶手！海景戶大減110萬
睇圖已吸引！港島上車客睇樓後一日即入市
北部都會區刺激！栢慧豪廷造價首破千萬
將軍澳千萬成交！兩房月初放盤終減百萬
新界呢區受捧！換樓客沽市區樓斥970萬買三房
一房交投活躍！首置客「上車樂園」賣635萬
港島細單位連環蝕讓 投資者10年斬纜輸幾多？
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜太古城受追捧！不足一周錄8宗成交-289416