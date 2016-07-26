樓市走勢｜將軍澳再現破頂！康城一房賣815萬

將軍澳繼昨日有兩房以1,240萬元創屋苑分層同類樓價新高，今日輪到有一房單位創分層新高價成交；而區內私樓及居屋二手交投暢旺。
MALIBU一房呎價逾2.2萬
中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城MALIBU 3A座中層D室，實用面積約370方呎，採一房間隔，望西北海景。原開價825萬元，減價10萬元後，以815萬元沽出，折合實用呎價約22,027元，創屋苑分層新高。
據悉，原業主於2018年3月以595.6萬元購入單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利219.4萬元或約37%離場。MALIBU本月暫錄2宗交投，平均實用呎價約21,951元。
海天晉本月成交追平上月全月
伍錦基指，海天晉7A座低層一伙連平台特色戶，實用面積約527方呎，擁約65方呎平台，採兩房間隔，望東南園景。今年3月開價1,298萬元，最終減價138萬或近11%，至1,160萬元易手，折合實用呎價約22,011元。據悉，原業主於2016年9月以811.76萬元購入單位，持貨快將5年，現轉手帳面賺348.24萬元或約43%離場。海天晉本月至今暫錄約6宗成交，已追平上月全月交投量，現時平均實用呎價約21,481元。
天晉低層10年升值93%
利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺分行(A組)經理黃金欽透露，天晉1座低層A室，實用面積約897平方呎，三房套連儲物室及工人套，外望正南市鎮公園景。原叫價1,750萬元，減價25萬元，以1,725萬元交吉易手，折合實用面積呎價約19,231元。據了解，原業主約於2011年11月以896.1萬元購入單位，持貨至今約10年，現轉手帳面賺約828.9萬元或93%。黃金欽指，屋苑本月累錄3宗二手成交，現時約有77個放盤提供，平均實用面積呎價約19,803元，最低入場價由1,080萬元起。
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綠表客斥575萬入市唐明苑
居屋方面，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，唐明苑唐輝閣高層02室，實用面積約597方呎，三房大廳間隔，座向東北，望內園景。單位於3月放盤，原叫價618萬元，累減43萬元或約7%，獲區外綠表買家以575萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約9,631元。據了解，原業主早於1999年以約107萬元(未補地價)購入單位，持貨22年至今易手，帳面獲利468萬元，單位期內升值約4.4倍。
寶盈花園高層兩房呎價1.25萬
世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，寶盈花園6座高層G室，實用面積約484方呎，兩房兩廳間隔，座向西南，望市景。單位於上月放盤，原開價610萬元，減價5萬元，獲區外買家以605萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約12,500元。據了解，原業主於2001年以約101萬元(未補地價)購入單位，持貨20年至今沽出，帳面賺504萬元，單位期內升值約5倍。
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