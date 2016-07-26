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樓市走勢｜將軍澳千萬成交！兩房月初放盤終減百萬
12 小時前
樓市走勢｜將軍澳千萬成交！兩房月初放盤終減百萬
將軍澳區有新盤開售在即，區內接連錄得千萬元以上二手成交，其中有業主於月初放盤，終減價100萬元止賺離場。
帝景灣兩房6年賺價近260萬離場
利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺分行(A組)經理黃金欽表示，坑口帝景灣5座高層D室，實用面積約540方呎，採兩房間隔，外望園景。單位於今年10月初放盤，原叫價1,100萬元，終減100萬元或約9%，以1,000萬元交吉沽出，折合實用面積呎價約18,519元。
據了解，原業主於2015年6月以約743.4萬元購入單位，持貨至今約6年，現轉手帳面獲利約256.6萬元，物業期內升值約35%。黃金欽補充，帝景灣本月暫錄約2宗二手成交個案，屋苑現時約有45個放盤提供，最低入場價由880萬元起。
天晉IIIA高層四房呎售近1.9萬
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，天晉IIIA 5B座高層B室，實用面積約957方呎，採四房套房間隔，另設工人套房，單位座向東北方，望開揚市景，以1,818萬元沽出，折合實用呎價約18,997元。
原業主於2014年9月以約1,216萬元買入單位，持貨逾7年，現轉手帳面賺602萬元或約50%離場。
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