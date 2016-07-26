將軍澳二手市況活躍，區內有屋苑四房業主即使減價出貨，成交價仍創新高。
利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺站分行(C組)首席聯席董事羅志雄表示，日出康城3期A緻藍天2座高層RB室，實用面積約959方呎，採四房套連工人房及工人廁間隔，外望山海雙景。單位於2019年3月下旬開始放售，原叫價1,500萬元，其後減價75萬或約5%，最終以創新高成交價1,425萬元沽出，折合實用面積呎價約14,859元。據了解，原業主約於2015年4月以約864.5萬元購入單位，持貨至今約6年，現轉手帳面賺約560.5萬元，物業期內升值約65%。
羅志雄指，屋苑本月至今成交量約3宗，平均實用面積成交呎價約15,007元。現時約有117個放盤提供，同類單位最低入場價由1,450萬元起。
SAVANNAH一房套720萬沽
另外，利嘉閣地產皇牌屋苑將軍澳廣場分行B組助理分區經理溫錦華透露， SAVANNAH 2A座低層E室，實用面積約310方呎，採一房套設計，外望開揚園景，以720萬元成交，折合實用面積呎價約23,226元。據悉，業主於2016年5月以約384.8萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約335.2萬元，物業期內升值約87%。
溫錦華補充，上述為屋苑8月至今首宗二手成交個案，現時約有36個放盤，最低入場價由720萬元起。
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綠表客獲減價承接廣明苑高層
至於居屋方面，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良指，廣明苑廣隆閣高層15室，實用面積約433方呎，一房大廳間隔，座向西南，望園景。單位於上月放盤，原叫價420萬元，一口減價15萬元或近4%，獲區外綠表買家以405萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約9,353元。據了解，原業主早於1998年以約83萬元(未補地價)購入單位，持貨23年至今轉售，帳面獲利322萬元，單位期內升值近4倍。
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