樓市走勢｜將軍澳海景四房狠劈130萬 康城三房破頂沽

將軍澳大單位二手交投暢旺，區內屋苑更頻頻錄破頂成交。有業主趁額外印花稅(SSD)期滿，成功創分層新高價沽出；但有四房業主就劈價達130萬元離場。
MALIBU三房套1618萬成交
利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺站分行(C組)首席聯席董事羅志雄表示，日出康城MALIBU 3B座高層A室，實用面積約801方呎，採三房套連儲物室間隔，外望山海景。原開價1,650萬元，經議價後減價32萬元，至1,618萬元沽出，創屋苑分層二手新高，折合實用面積呎價約20,200元。
據了解，原業主於2018年3月以約1,382.7萬元購入單位，持貨至今約3年，現轉手帳面獲利約235.3萬元或17%。羅志雄補充，MALIBU本月暫錄3宗二手成交個案，屋苑現時約有110個單位放售，同類單位最低入場費由1680萬元起。
天晉四房套享180度收藏級海景
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇透露，天晉3B期1A座高層B室，實用面積約949方呎，採四房套連工人套間隔，外望享180度收藏級海景。原開價2,080萬元，經議價後減價130萬元或約6.3%，以1,950萬元易手，折合實用面積呎價約20,548元。買家為將軍澳南區客，在樓盤廣告被單位的無敵海景相片吸引，於是約代理參觀單位，參觀後發覺真實景觀比相片更震撼，且裝修亦覺得適合，加上屋苑相同呎數單位只有12個，屬極之罕有放盤。買家回家商議後再帶其他家庭成員參觀，過一天後在母親陪同下再上單位，剛巧遇着日落，最終在無敵日落海景下議價，獲減逾百萬元。
據了解，原業主於2014年11月以約1,520.8萬元購入單位，持貨至今約7年，現轉手帳面賺約429.2萬元或28%。天晉現時約有18個單位放售，叫價由740萬元起。
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領都1日2宗成交
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，日出康城2A期領都本月至今錄9宗二手成交，平均實用呎價約13,170元。該行單日連環促成2宗領都交投，包括2座低層RD室，實用面積約975方呎，採四房套房間隔，另設儲物房，單位座向東北方，享清靜內園景，以1,128萬元成交，折合實用呎價約11,569元。原業主於2009年8月以516萬元買入單位，持貨剛剛12年，現沽貨帳面獲利612萬元或近1.2倍離場。
屋苑同日另一宗成交為5座高層LC室，實用面積約730方呎，屬三房套房加儲物房間隔，享東北開揚翠綠景致，成交價980萬元，折合實用呎價約13,425元。據悉，原業主於2018年5月以900萬元買入單位，是次轉手帳面賺80萬元或近9%離場。
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