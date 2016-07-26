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樓市走勢｜將軍澳細單位交投旺 海茵莊園首批料可4球入場？
40 分前
樓市走勢｜將軍澳細單位交投旺 海茵莊園首批料可4球入場？
將軍澳即將迎來新盤推售，九龍建業(034)海茵莊園主打開放式及一房細單位，發展商表明會參考區內相若單位面積造價，而區內近日接連錄得細單位成交，呎價均超過2萬元。
LP6中低層3年升值36%
利嘉閣地產皇牌屋苑君傲灣分行(A組)經理黃堯臣透露，日出康城LP6 5座中低層E室，實用面積約317方呎，採一房間隔，景觀向東，外望開揚山景，以688萬元沽出，折合實用面積呎價約21,703元。
據了解，原業主約於2018年9月以506.5萬元購入單位，持貨剛滿3年，現轉手帳面獲利約181.5萬元或36%。黃堯臣補充，屋苑本月至今累錄6宗二手成交，目前有約158個二手盤源提供，最低入場價由650萬元起。
嘉悅低層745萬易手
利嘉閣地產皇牌屋苑將軍澳分行A組高級市務經理王亦俊表示，嘉悅1座低層C室，實用面積約372方呎，採一房間隔，外望樓景，以745萬元成交，折合實用面積呎價約20,027元。
據悉，原業主於2015年4月以約472.7萬元購入單位，持貨至今約6年，現轉手賺價約272.3萬元或58%。王亦俊指，嘉悅本月暫錄2宗二手成交個案，屋苑現時約有19個單位放售，叫價由780萬元起。
海茵莊園開放式200方呎起
海茵莊園提供1,556伙，當中開放式及一房單位共佔約90%。發展商早前透露本周內上載售樓說明書、開放示範單位及公布首張價單，首批料推出約312伙。
項目開放式單位實用面積由約200方呎起，料屬將軍澳區內最細面積單位；一房實用面積則由約280方呎起。若以上述兩宗細單位二手成交呎價均逾20,000元計算，估計海茵莊園首批單位入場價有機會見約400萬元水平。
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海茵莊園最快本周開價 料最少312伙
面積200方呎起！將軍澳海茵莊園開放式及一房佔90%
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