樓市走勢｜居屋業主減價出貨！將軍澳現破頂成交

居屋市場屢錄減價成交個案，當中將軍澳有兩房以新高價沽出，另有放盤長達兩年終劈價逾10%轉手。
富康花園高層兩房居二價480萬沽
世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，將軍澳富康花園1座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，座向西北，望開揚市景，附有企理裝修。單位於去年11月放盤，原叫價528萬元，最終累減48萬元或約9%，以480萬元(居二市場價)成交，實用面積呎價約11,137元，創屋苑同類型單位新高。
據了解，新買家為區外綠表買家。原業主早於1998年以約112萬元(未補地價) 購入單位，持貨23年至今沽出，帳面獲利368萬元，單位期內升值約3.3倍。
富寶花園三房逾7年升值60%
世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊指，馬鞍山富寶花園11座低層B室，實用面積約591方呎，三房兩廳間隔，座向西北，望園景。原叫價659萬元，放盤長達兩年，最後以585萬元(自由市場價)沽出，累減74萬元或約11.2%，實用面積呎價約9,898元。
原業主於2014年4月購入單位，當時作價366萬元(未補地價)，持貨逾7年至今轉售，帳面賺219萬元或約60%。
愉田苑兩房呎售1.3萬
世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟稱，沙田愉田苑愉逸閣(E座)中層07室，實用面積約434方呎，兩房兩廳間隔，座向西北望開揚景。原叫價600萬，放盤半年，微減17萬元，以583萬元(自由市場價)易手，實用面積呎價約13,433元。
據了解，原業主於2010年12月購入單位，當時作價202萬元(自由市場價)，持貨約11年至今轉售，帳面獲利381萬元，單位期內升值近1.9倍。
愉翠苑三房減2%轉手
世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟透露，沙田愉翠苑愉居閣(J座)中層05室，實用面積約650方呎，三房兩廳間隔，座向西北望開揚景觀。原叫價738萬元，放盤三星期，微減13萬元或近2%，以725萬元(居二市場價)沽出，實用面積呎價約11,154元。
據了解，原業主於2015年4月以500萬元(未補地價)購入單位，持貨逾6年至今將單位沽售，帳面賺225萬元或約45%。
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