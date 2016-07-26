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樓市走勢｜居屋減價有承接！鑽石山高層呎售逾1.6萬
1 小時前
樓市走勢｜居屋減價有承接！鑽石山高層呎售逾1.6萬
買家入市態度趨積極，居屋市場交投暢旺，部分放盤稍減價即有承接。其中世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，鑽石山龍蟠苑C座高層05室，實用面積約383方呎，一房兩廳間隔，座向西北，外望景觀開揚。原開價638萬元，放盤約一個半月，累減20萬元或約3%，以618萬元(自由市場價)沽出，實用面積呎價約16,136元。
據了解，原業主於2016年購入單位，當時作價464萬元(已補地價)，持貨5年至今易手，帳面獲利154萬元，單位期內升值約33%。
錦豐苑頂層7年升值58%
世紀21奇豐物業嵐岸分行經理林成豐指，馬鞍山錦豐苑錦莉閣(D座)頂層戶，實用面積約531方呎，屬兩房間隔。原叫價575萬元，最終減價7萬元，以568萬元(居二市場價)沽出，實用面積呎價約10,697元。
據了解，原業主於2014年5月購入單位，當時作價360萬元(未補地價)，持貨7年至今沽售，帳面獲利208萬元，單位期內升值約58%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜居屋減價有承接！鑽石山高層呎售逾1-6萬-278941