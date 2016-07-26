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樓市走勢｜市區一房有追捧 業主帳賺卻有限？
2 小時前
樓市走勢｜市區一房有追捧 業主帳賺卻有限？
九龍及港島區一房備受上車客追捧，但原業主轉手帳面獲利卻未算可觀，當中有持貨8年僅升值約9%。
喜遇微減5萬易手
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣及深水埗一帶新晉屋苑備受上車客歡迎，交投造好。長沙灣喜遇低層E室，實用面積約298方呎，屬一房間隔，單位擁露台及開放式廚房，座向西南方，望街景。原開價550萬元，微減5萬元，以545萬元沽出，折合實用呎價約18,289元。
新買家為上車客，為方便工作，決意搬到九龍區，見屋苑樓齡極新，間隔亦分明實用，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2017年9月以445萬元購入單位，是次轉手帳面獲利100萬元，單位4年升值約22%。歐陽振邦指，喜遇本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價約19,179元。
天后維峯中層呎售近2.5萬
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀稱，天后維峯中層B室，實用面積約280方呎，一房間隔，座向南面，外望景觀開揚，獲區外首置客以690萬元承接，實用面積呎價約24,643元，屬市價水平。
據了解，原業主於2013年11月以635萬元購入單位投資，持貨近8年至今沽出，帳面僅賺55萬元，單位期內升值約9%。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜市區一房有追捧-業主帳賺卻有限？-285007