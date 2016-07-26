Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市走勢｜市區一房有追捧 業主帳賺卻有限？
2 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手市區一房業主帳面獲利長沙灣喜遇減價上車天后維峯
樓市走勢｜市區一房有追捧 業主帳賺卻有限？
news-images
喜遇本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價約19,179元。(資料圖片)

九龍及港島區一房備受上車客追捧，但原業主轉手帳面獲利卻未算可觀，當中有持貨8年僅升值約9%。

喜遇微減5萬易手

中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣及深水埗一帶新晉屋苑備受上車客歡迎，交投造好。長沙灣喜遇低層E室，實用面積約298方呎，屬一房間隔，單位擁露台及開放式廚房，座向西南方，望街景。原開價550萬元，微減5萬元，以545萬元沽出，折合實用呎價約18,289元。

新買家為上車客，為方便工作，決意搬到九龍區，見屋苑樓齡極新，間隔亦分明實用，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2017年9月以445萬元購入單位，是次轉手帳面獲利100萬元，單位4年升值約22%。歐陽振邦指，喜遇本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價約19,179元。

天后維峯中層呎售近2.5

世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀稱，天后維峯中層B室，實用面積約280方呎，一房間隔，座向南面，外望景觀開揚，獲區外首置客以690萬元承接，實用面積呎價約24,643元，屬市價水平。

據了解，原業主於2013年11月以635萬元購入單位投資，持貨近8年至今沽出，帳面僅賺55萬元，單位期內升值約9%。

樓市新聞：

新盤向隅客回流 呢區交投旺兼錄破頂成交！

當年50萬買美孚新邨兩房 現轉手大賺幾多？

半新盤三房同樣持貨6年 將軍澳跑贏呢區！

新盤向隅客回流二手 即睇即議價買三房

減價盤極速消化！「鳳凰樓」海景三房中高價沽

曼翹開放式示範單位 首批折實400萬有找

上車客入市要快！代理通知心儀單位樓下有減價翌日即買

news-images
天后維峯一房原業主於2013年11月以635萬元購入單位投資。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜市區一房有追捧-業主帳賺卻有限？-285007
#Hashtags
樓市樓價二手市區一房業主帳面獲利長沙灣喜遇減價上車天后維峯

林鄭PLAN｜五區千萬以下三房 最多減價52萬！

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
林鄭PLAN｜五區千萬以下三房 最多減價52萬！
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多