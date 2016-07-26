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樓市走勢｜市區兩房交投旺！將軍澳連錄多宗
1 小時前
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樓市樓價二手市區兩房將軍澳將軍澳中心清水灣半島維景灣畔指標屋苑麗港城杏花邨
樓市走勢｜市區兩房交投旺！將軍澳連錄多宗
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將軍澳中心8月錄14宗成交，平均實用呎價約18,550元。(陳奕釗攝)

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳8月錄得275宗二手買賣交投，較7月全月395宗下跌三成，其中將軍澳中心8月錄14宗成交，平均實用呎價約18,550元。

將軍澳中心5座中層D室，實用面積約465方呎，採兩房間隔，單位座向東北方，享清靜內園景，以795萬元易手，折合實用呎價約17,097元。據了解，原業主於2012年11月以465萬元買入單位，持貨快將9年，現沽貨帳面獲利330萬元或約71%離場。

清水灣半島海景戶售850

利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺站分行(C組)首席聯席董事羅志雄指，清水灣半島6座高層B室，實用面積約533方呎，採兩房間隔，外望海景，以850萬元沽出，折合實用面積呎價約15,947元。據了解，原業主於2016年9月以約552萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面賺約298萬元或54%。

維景灣畔高層千萬交吉易手

利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺分行(A組)經理黃金欽透露，維景灣畔1座高層C室，實用面積約504方呎，兩房間隔，外望正南全海景，以1,000萬元交吉易手，折合實用面積呎價約19,841元。據了解，原業主約於2000年3月以286.5萬元購入單位，持貨至今約21年，現轉手帳面獲利約713.5萬元或2.5倍。黃金欽補充，屋苑本月累錄18宗二手成交，平均實用面積呎價約18,255元，現時約有237個放盤提供，最低入場價由780萬元起。

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維景灣畔現時約有237個放盤提供，最低入場價由780萬元起。(陳奕釗攝)

長情業主帳賺6.4倍沽麗港城

至於指標屋苑亦有捧場客！中原地產麗港城分區營業經理洪金興指，麗港城29座中層B室，實用面積約522方呎，採兩房間隔，單位睡房向東北方，可享開揚翠綠景及藍田市景，以810萬元成交，折合實用呎價約15,517元。據了解，原業主早於1991年9月以109.3萬元買入物業，持貨30年，現轉手帳面賺700.7萬元或約6.4倍離場。洪金興續指，麗港城8月全月僅錄得19宗成交，較上月全月33宗大跌逾四成，平均實用呎價則上揚至約15,644元。

杏花邨靚裝兩房883萬易主

中原地產杏花邨、藍灣半島、筲箕灣及柴灣高級資深區域營業董事黎妙蘭透露，杏花邨34座高層2室，實用面積約499方呎，兩房則王間隔，望內園景，附有靚裝修，以883萬元沽出，折合平均實用呎價約17,695元。原業主於2013年以562萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利321萬元或約57%。

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麗港城8月全月僅錄得19宗成交，較上月全月33宗大跌逾四成，平均實用呎價則上揚至約15,644元。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜市區兩房交投旺！將軍澳連錄多宗-282771
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