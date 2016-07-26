樓市走勢｜市區兩房交投旺！將軍澳連錄多宗

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳8月錄得275宗二手買賣交投，較7月全月395宗下跌三成，其中將軍澳中心8月錄14宗成交，平均實用呎價約18,550元。
將軍澳中心5座中層D室，實用面積約465方呎，採兩房間隔，單位座向東北方，享清靜內園景，以795萬元易手，折合實用呎價約17,097元。據了解，原業主於2012年11月以465萬元買入單位，持貨快將9年，現沽貨帳面獲利330萬元或約71%離場。
清水灣半島海景戶售850萬
利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺站分行(C組)首席聯席董事羅志雄指，清水灣半島6座高層B室，實用面積約533方呎，採兩房間隔，外望海景，以850萬元沽出，折合實用面積呎價約15,947元。據了解，原業主於2016年9月以約552萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面賺約298萬元或54%。
維景灣畔高層千萬交吉易手
利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺分行(A組)經理黃金欽透露，維景灣畔1座高層C室，實用面積約504方呎，兩房間隔，外望正南全海景，以1,000萬元交吉易手，折合實用面積呎價約19,841元。據了解，原業主約於2000年3月以286.5萬元購入單位，持貨至今約21年，現轉手帳面獲利約713.5萬元或2.5倍。黃金欽補充，屋苑本月累錄18宗二手成交，平均實用面積呎價約18,255元，現時約有237個放盤提供，最低入場價由780萬元起。
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長情業主帳賺6.4倍沽麗港城
至於指標屋苑亦有捧場客！中原地產麗港城分區營業經理洪金興指，麗港城29座中層B室，實用面積約522方呎，採兩房間隔，單位睡房向東北方，可享開揚翠綠景及藍田市景，以810萬元成交，折合實用呎價約15,517元。據了解，原業主早於1991年9月以109.3萬元買入物業，持貨30年，現轉手帳面賺700.7萬元或約6.4倍離場。洪金興續指，麗港城8月全月僅錄得19宗成交，較上月全月33宗大跌逾四成，平均實用呎價則上揚至約15,644元。
杏花邨靚裝兩房883萬易主
中原地產杏花邨、藍灣半島、筲箕灣及柴灣高級資深區域營業董事黎妙蘭透露，杏花邨34座高層2室，實用面積約499方呎，兩房則王間隔，望內園景，附有靚裝修，以883萬元沽出，折合平均實用呎價約17,695元。原業主於2013年以562萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利321萬元或約57%。
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