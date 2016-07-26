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樓市走勢｜市區居屋三房受捧！呎價最低唔使1萬
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樓市走勢｜市區居屋三房受捧！呎價最低唔使1萬
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富康花園本月至今錄得4宗成交，平均實用呎價約11,461元。(陳奕釗攝)

市區居屋三房放盤受捧，將軍澳區更連錄兩宗，當中有單位成交呎價低於1萬元。

富康花園綠表價570萬沽

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，將軍澳富康花園9座中層H室，實用面積約592方呎，屬三房兩廁間隔，單位座向南方，擁內園景，以570萬元成交，折合實用呎價約9,628元。原業主早於1998年以161萬元購入單位，現轉手帳面獲利409萬元或約2.5倍離場。

柯勇補充，富康花園本月至今錄得4宗成交，平均實用呎價約11,461元。

寶盈花園本月暫錄3宗成交

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳寶盈花園1座高層E室，實用面積約590方呎，採三房兩廁間隔，單位座向正東方，望內園景，以718萬元易手，折合實用呎價約12,169元。據了解，原業主於2001年3月以綠表價111萬元購入單位，持貨20年，現沽貨帳面大賺607萬元或約5.5倍離場。至於寶盈花園本月暫錄3宗成交，平均實用呎價約12,157元。

采頤花園高層減30萬易主

樓市氣氛上升，二手交投理想。世紀21富山地產聯席董事劉倩彤稱，新蒲崗采頤花園7座高層B室，實用面積約589方呎，三房兩廳間隔，座向西南，外望景觀開揚。原叫價768萬元，累減30萬元或約4%，以738萬元(居二市場價)成交，實用面積呎價約12,530元。

據了解，原業主於2000年購入單位，當時作價157萬元(未補地價)，持貨21年至今沽出，帳面獲利581萬元，單位期內升值約3.7倍。

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寶盈花園本月暫錄3宗成交，平均實用呎價約12,157元。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜市區居屋三房受捧！呎價最低唔使1萬-285472
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