樓市走勢｜想賣樓就要減！沙田業主劈價最少10%吸客

二手樓價處於高位爭持格局，加上市場不少新盤搶客，令交投轉靜，部分業主為求有承接只好擴大議價幅度，而沙田區就出現多宗減價10%或以上的成交個案，當中減幅最勁達235萬元。
碧濤花園馬場河景戶1345萬不連車位沽
世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍透露，碧濤花園都美閣(D座)中層C室，實用面積約1,119方呎，望馬場河景。原開價1,580萬元連車位放售，最終勁劈235萬元或近15%，以1,345萬元不連車位沽出，實用面積呎價約12,020元。
據了解，原業主於2007年7月以700萬元購入單位不連車位，持貨14年至今沽售，帳面獲利645萬元，單位期內升值約92%。
藍籌屋苑沙田第一城佔兩宗
世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，沙田第一城錄得一宗自讓成交，單位為20座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔。單位放盤七個月，原開價790萬元，最後減價110萬元或約14%，以680萬元沽出，實用面積呎價約15,078元。
據了解，原業主於2009年7月購入單位，當時作價253萬元，持貨12年至今沽售，帳面獲利427萬元，單位期內升值約1.7倍。
三房放盤兩個月減價10%
世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩指，沙田第一城22座中層C室，實用面積約484方呎，屬三房間隔。單位放盤兩個月，當時叫價880萬元，最終以795萬元成交，減價85萬元或約10%，實用面積呎價約16,426元。
據了解，原業主於2014年3月購入單位，當時作價516萬元，持貨7年至今沽售，帳面賺279萬元或約54%離場。
富豪花園頂層4年轉手賺35%
袁麗詩續指，富豪花園碧華閣(B座)頂層戶，實用面積約725方呎，三房間隔連天台。原叫價1,300萬元，放盤近一年，大減200萬元或約15.4%，至1,100萬元易手，實用面積呎價約15,172元。
據了解，原業主於2017年3月購入單位，當時作價816萬元，持貨4年多至今沽售，帳面獲利284萬元，單位期內升值約35%。