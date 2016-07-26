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樓市走勢｜想賣樓就要減！沙田業主劈價最少10%吸客
1 小時前
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樓市走勢｜想賣樓就要減！沙田業主劈價最少10%吸客
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碧濤花園中層單位業主原開價1,580萬元連車位放售。(資料圖片)

二手樓價處於高位爭持格局，加上市場不少新盤搶客，令交投轉靜，部分業主為求有承接只好擴大議價幅度，而沙田區就出現多宗減價10%或以上的成交個案，當中減幅最勁達235萬元。

碧濤花園馬場河景戶1345萬不連車位沽

世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍透露，碧濤花園都美閣(D座)中層C室，實用面積約1,119方呎，望馬場河景。原開價1,580萬元連車位放售，最終勁劈235萬元或近15%，以1,345萬元不連車位沽出，實用面積呎價約12,020元。

據了解，原業主於2007年7月以700萬元購入單位不連車位，持貨14年至今沽售，帳面獲利645萬元，單位期內升值約92%。

藍籌屋苑沙田第一城佔兩宗

世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，沙田第一城錄得一宗自讓成交，單位為20座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔。單位放盤七個月，原開價790萬元，最後減價110萬元或約14%，以680萬元沽出，實用面積呎價約15,078元。

據了解，原業主於2009年7月購入單位，當時作價253萬元，持貨12年至今沽售，帳面獲利427萬元，單位期內升值約1.7倍。

三房放盤兩個月減價10%

世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩指，沙田第一城22座中層C室，實用面積約484方呎，屬三房間隔。單位放盤兩個月，當時叫價880萬元，最終以795萬元成交，減價85萬元或約10%，實用面積呎價約16,426元。

據了解，原業主於2014年3月購入單位，當時作價516萬元，持貨7年至今沽售，帳面賺279萬元或約54%離場。

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沙田第一城三房放盤七個月，最後減價約14%沽出。(資料圖片)

富豪花園頂層4年轉手賺35%

袁麗詩續指，富豪花園碧華閣(B座)頂層戶，實用面積約725方呎，三房間隔連天台。原叫價1,300萬元，放盤近一年，大減200萬元或約15.4%，至1,100萬元易手，實用面積呎價約15,172元。

據了解，原業主於2017年3月購入單位，當時作價816萬元，持貨4年多至今沽售，帳面獲利284萬元，單位期內升值約35%。

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富豪花園頂層戶實用面積呎價約15,172元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜想賣樓就要減！沙田業主劈價最少10吸客-292902
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