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樓市走勢｜投資損手！北角海景兩房4年輸179萬
18 小時前
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樓市樓價二手北角海景投資損手蝕讓維港頌換樓健威花園減價和富中心
樓市走勢｜投資損手！北角海景兩房4年輸179萬
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維港頌最新錄得一宗蝕讓個案。(資料圖片)

北角一個經常錄蝕讓成交的半新屋苑，難得上周有業主成功獲利離場，但最新又錄一宗損手個案。

世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，維港頌6座低層B室，實用面積約437方呎，兩房間隔，座向北面，享海景，獲區外換樓客以1,100萬元承接，實用面積呎價約25,172元。

據了解，原業主於2017年11月以1,279萬元購入單位投資，持貨近4年至今沽出，帳面蝕179萬元，單位期內貶值約14%。

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健威花園少海景兩房減價易手

至於北角區二手交投活躍，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指，健威花園E座低層06室，實用面積約456方呎，兩房間隔，座向西北，享少海景。原開價800萬元，放盤兩個月，減價24萬元或約3%，至776萬元易手，實用面積呎價約17,018元，屬市價水平。據了解，原業主於2010年1月購入單位，當時作價279.8萬元，持貨逾11年至今沽出，帳面獲利496.2萬元，單位期內升值近1.8倍。

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健威花園兩房減價約3%易手。(資料圖片)

換樓客入市和富中心 呎價近1.7

世紀21北山地產客戶經理楊詠詩稱，和富中心5座低層A室，實用面積約845方呎，三房間隔，座向北面，外望池景，獲區外換樓客以1,418萬元承接，實用面積呎價約16,781元，屬市價水平。據了解，原業主於2009年4月購入單位自住，當時作價540萬元，持貨12年至今沽出，帳面大賺878萬元，單位期內升值約1.6倍。

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和富中心三房12年升值約1.6倍。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜投資損手！北角海景兩房4年輸179萬-280406
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