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樓市走勢｜投資損手！北角海景兩房4年輸179萬
18 小時前
樓市走勢｜投資損手！北角海景兩房4年輸179萬
北角一個經常錄蝕讓成交的半新屋苑，難得上周有業主成功獲利離場，但最新又錄一宗損手個案。
世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，維港頌6座低層B室，實用面積約437方呎，兩房間隔，座向北面，享海景，獲區外換樓客以1,100萬元承接，實用面積呎價約25,172元。
據了解，原業主於2017年11月以1,279萬元購入單位投資，持貨近4年至今沽出，帳面蝕179萬元，單位期內貶值約14%。
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健威花園少海景兩房減價易手
至於北角區二手交投活躍，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿指，健威花園E座低層06室，實用面積約456方呎，兩房間隔，座向西北，享少海景。原開價800萬元，放盤兩個月，減價24萬元或約3%，至776萬元易手，實用面積呎價約17,018元，屬市價水平。據了解，原業主於2010年1月購入單位，當時作價279.8萬元，持貨逾11年至今沽出，帳面獲利496.2萬元，單位期內升值近1.8倍。
換樓客入市和富中心 呎價近1.7萬
世紀21北山地產客戶經理楊詠詩稱，和富中心5座低層A室，實用面積約845方呎，三房間隔，座向北面，外望池景，獲區外換樓客以1,418萬元承接，實用面積呎價約16,781元，屬市價水平。據了解，原業主於2009年4月購入單位自住，當時作價540萬元，持貨12年至今沽出，帳面大賺878萬元，單位期內升值約1.6倍。
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