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樓市走勢｜持貨4年輸近千萬！港島呢個屋苑連環慘蝕
2 小時前
樓市走勢｜持貨4年輸近千萬！港島呢個屋苑連環慘蝕
港島區一個半新盤出現連環慘蝕個案，最新錄得一宗損手近千萬元離場個案。
利嘉閣地產皇牌屋苑賽西湖分行分區經理梁澄江透露，北角維港頌錄得本月首宗二手成交，單位為7座高層B室，實用面積約1,317方呎，採四房套連工人套間隔，外望享維港海景，以5,100萬元沽出，折合實用面積呎價約38,724元。
據了解，原業主約於2017年11月以約6,092萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面勁蝕約992萬元或約16%。若計及佣金等雜費，實際蝕幅將會更大。梁澄江補充，屋苑現時約有45個放盤提供，最低「入場價」由1,200萬元起。
屋苑對上兩個月均錄蝕讓個案
翻查資料，屋苑6座低層B室，上月中獲區外換樓客以1,100萬元承接。據了解，原業主於2017年11月以1,279萬元購入單位投資，持貨近4年至今沽出，帳面蝕179萬元。至於屋苑1座中層A室，7月底以5,000萬元易手。以原業主於2018年3月以5,471萬元買入價計，持貨約3年帳面蝕471萬元。
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