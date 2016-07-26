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樓市走勢｜指標屋苑大減價 最多逾6%！
38 分前
樓市走勢｜指標屋苑大減價 最多逾6%！
指標屋苑出現減價潮！當中沙田第一城連錄兩宗三房減價成交，幅度更超過6%。
世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城29座高層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，座向東南，望內園景。原叫價830萬元，放盤3個月，最終減價52萬元或約6.3%，以778萬元沽出，實用面積呎價約17,251元。據了解，原業主於2012年5月購入單位，當時作價373萬元，持貨9年至今沽售，帳面獲利405萬元或約1.1倍離場。
另外，世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩稱，屋苑27座中層A室，實用面積約688方呎，屬三房兩廳間隔，座向西南，望園景觀。單位放盤1個月，原叫價1,050萬元，最後減價22萬元，以1,028萬元成交，實用面積呎價約14,942元。據了解，原業主於2010年4月以445萬元購入單位，持貨逾11年至今將單位轉手，帳面賺583萬元，單位期內升值約1.3倍。
太古城兩房減至1125萬易手
利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行高級經理吳玉蘭指，太古城鳳山閣中低層C單位，實用面積約582方呎，採兩房間隔，外望開揚球場景。原開價1,198萬元，經議價後減價73萬元或約6%，至1,125萬元沽出，折合實用面積呎價約19,330元。買家打算購入單位自住，與代理看了一星期樓，遇到上述單位便隨即付票落訂。據悉，原業主於1984年6月以約46.5萬元購入單位，持貨約37年，現轉手帳面大賺約1,078.5萬元，物業期內升值約23倍。
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