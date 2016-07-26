樓市走勢｜換樓客瞄準千萬內三房 藍田荃灣仲有邊區？

換樓客成為近期二手交投新動力，當中希望提升生活質素，細屋搬大屋。「林鄭PLAN」放寬樓價1,000萬元以下可承造八成按揭，令市場上千萬元內的三房放盤受追捧，當中藍田及荃灣屋苑均錄換樓客入市個案。
匯景花園減24萬易主
中原地產東九龍蔚藍東岸分行資深分區營業經理廖忠堅表示，藍田匯景花園16座低層E室，實用面積約720方呎，採三房套房間隔，可享正南開揚景致。最初開價1,020萬元，現降價24萬元或約2.4%，以996萬元易主，折合實用呎價約13,833元。
新買家為同區換樓客，議價後感造價吸引即決定入市自用。據了解，原業主早於1997年9月以600萬購入單位，持貨24年，現轉手帳面獲利396萬元或約66%離場。
同區家庭購荃灣恆麗園海景戶連車位
中原地產荃灣麗城薈分行高級資深分區營業經理鍾耀強指，荃灣油柑頭恆麗園7座高層B室，實用面積約680方呎，三房套房間隔，向東南，享全海景。原叫價968萬元，經議價後以938.8萬元連車位成交，累減29.2萬元或約3%，折合實用呎價約13,806元。
買家為區內家庭，換樓提升生活質素，心儀恆麗園臨海，環境舒適清靜，單位亦寬敞實用，駕車往來荃灣鐵路站及大型購物商場只需數分鐘，議價後即拍板購入上址作新居。原業主於2017年3月以685萬元連車位入市，持貨4年轉售，帳面賺253.8萬元或約37%。
鍾耀強續指，恆麗園雖然不是位於市中心，但臨海環境舒適，單位寬敞實用，加上樓價相宜，所以深受區內外買家歡心。因放盤不多，成交較零星，本月暫錄得上述成交。
馬鞍山中心中層930萬沽
中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山中心1座中層D室，實用面積約634方呎，三房連套房間隔，以930萬元易手，實用平均呎價約14,669元。
原業主於2008年以350萬元購入單位，持貨13年，是次沽出單位帳面獲利約580萬元或近1.7倍離場。
沙田第一城本月暫錄22宗成交
中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城9月暫錄22宗成交，對比上月同期錄約21宗相若，屋苑最新錄1座低層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，議價後以718萬元售出，實用平均呎價約15,920元。
據了解，原業主於2014年以465萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位獲利約253萬元或約54%離場。
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