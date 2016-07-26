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樓市走勢｜放盤未夠半年！馬鞍山業主大減價出貨
2 小時前
樓市走勢｜放盤未夠半年！馬鞍山業主大減價出貨
二手交投有所放緩，若想放盤盡快有承接，業主唯有擴大議價幅度吸引買家，馬鞍山接連有業主大減價沽貨，幅度最多達85萬元！
新港城中層29年升值2.7倍
世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，新港城C座中層08室，實用面積約490方呎，屬三房兩廳間隔。單位放盤3個月，原叫價820萬元，減價77.2萬元或約9.4%，以742.8萬元沽出，實用面積呎價約15,159元。
據了解，原業主於1992年7月購入單位，當時作價199萬元，持貨29年至今沽售，帳面獲利543.8萬元或約2.7倍離場。
銀湖．天峰低層2115萬成交
世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓稱，銀湖．天峰1座低層B室，實用面積約1,594方呎，四房兩廳間隔。單位放盤5個月，原叫價2,200萬元，最終減價85萬元或近4%，以2,115萬元成交，實用面積呎價約13,269元。
據了解，原業主於2009年8月購入單位，當時作價1,175萬元，持貨12年至今沽售，帳面賺940萬元，單位期內升值約80%。
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