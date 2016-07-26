樓市走勢｜新界二手旺 500幾萬兩房有乜揀？

新界兩房盤承接力強勁，其中沙田藍籌屋苑有單位放盤1個月，最終議價約10%成功易手。
沙田第一城低層售528萬
世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩表示，沙田第一城52座低層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景。單位放盤一個月，原開價588萬元，減價60萬或約10.2%，以528萬元沽出，實用面積呎價約17,368元。據了解，原業主於2013年5月購入單位，當時作價313萬元，持貨逾8年至今沽售，帳面獲利215萬元或約69%離場。
此外，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良指，沙田第一城41座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以566萬元易手，實用平均呎價約18,618元。據了解，原業主於2012年以280萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面賺約286萬元或1倍離場。
粉嶺中心呎售1.42萬
中原地產粉嶺花都廣場分區營業經理洪文鋒透露，粉嶺中心H座高層04室，實用面積約366方呎，兩房間隔，議價後以522萬元獲用家承接，實用面積平均呎價約14,262元。原業主於2015年以280萬元購入單位，持貨6年，是次沽出單位獲利242萬元或約86%離場。
太湖花園低層減價沽
世紀21宇田地產高級客戶經理羅家威稱，大埔太湖花園2座低層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，座向西北，望園景。原開價550萬元，放盤兩個月，減價30萬元或約5.5%，以520萬元易手，實用面積呎價約14,648元。原業主於2017年9月購入單位，當時作價450萬元，持貨4年至今沽售，帳面賺70萬元，單位期內升值約16%。
分支家庭入市上水海禧華庭
中原地產上水龍豐分行副區域營業經理賴作智表示，上水海禧華庭2座中層F單位，實用面積約383方呎，兩房間隔。原叫價約525萬元，放盤不足一個月，最終以518萬元易主，減價約7萬元，實用面積平均呎價約13,525元。
新買家為分支家庭客，見單位間隔合用，價錢合理，加上少有放盤，立即決定購入單位，打算作自住用途。據了解，原業主於2007年以123萬元購入單位，持貨14年，是次沽出單位帳面獲利約395萬元或3.2倍離場。
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