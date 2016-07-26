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樓市走勢｜新界東租賣活躍！上車客5球買高層兩房
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樓市樓價二手新界東租賃上車高層兩房上水御皇庭沙田帝堡城大圍名城翠華花園內地生租金回報
樓市走勢｜新界東租賣活躍！上車客5球買高層兩房
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御皇庭兩房放售9天即沽出。(陳奕釗攝)

新界東二手交投及租務表現均不俗，當中有單位放盤9日即獲上車客承接，另有內地學生以近期新高價租入兩房單位。

上車客入市御皇庭

利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水御皇庭3座高層A室，實用面積約377方呎，採兩房間隔，以568萬元沽出，折合實用面積呎價約15,066元。買家為區內上車客，到上述單位睇樓便一見傾心火速拍板，單位放售9天即沽。

據悉，業主於2013年7月以約328萬元購入單位，持貨至今約8年，現轉手帳面賺約240萬元或73%。屋苑目前放盤量為46個，最低入場費為550萬。

帝堡城兩房878萬易手

中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田帝堡城7座高層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以878萬元易手，實用面積呎價約15,138元。據了解，原業主於1998年以306萬元購入單位，持貨23年，是次沽出單位帳面賺約572萬元或1.9倍離場。

盛世四房呎售逾2

中原地產大圍名城分行分區營業經理周偉航稱，大圍名城本月暫錄約5宗成交，屋苑3期盛世2座高層SC室，實用面積約958方呎，四房連套房及儲物房間隔，以1,980萬元成交，實用平均呎價約20,668元。原業主於2012年以1,069萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利約911萬元或85%離場。

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名城本月暫錄約5宗成交。(資料圖片)

翠華花園兩房租金回報約3.4

租賃方面，中原地產河畔花園分行經理曾展鵬表示，沙田翠華花園A座中層07室，實用面積約280方呎，兩房間隔，以13,000元租出，實用平均呎租約46.4元，屬近期高價成交。新租客為兩名內地女生，新學年將於中大升學，以先付一年租金方式租入單位方便上學，據了解，原業主於2018年以462萬元購入單位，是次租出單位可享約3.4厘租金回報。

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翠華花園兩房以13,000元租出，屬近期高價成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜新界東租賣活躍！上車客5球買高層兩房-282106
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