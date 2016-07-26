樓市走勢｜新界東租賣活躍！上車客5球買高層兩房

新界東二手交投及租務表現均不俗，當中有單位放盤9日即獲上車客承接，另有內地學生以近期新高價租入兩房單位。
上車客入市御皇庭
利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水御皇庭3座高層A室，實用面積約377方呎，採兩房間隔，以568萬元沽出，折合實用面積呎價約15,066元。買家為區內上車客，到上述單位睇樓便一見傾心火速拍板，單位放售9天即沽。
據悉，業主於2013年7月以約328萬元購入單位，持貨至今約8年，現轉手帳面賺約240萬元或73%。屋苑目前放盤量為46個，最低入場費為550萬。
帝堡城兩房878萬易手
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田帝堡城7座高層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以878萬元易手，實用面積呎價約15,138元。據了解，原業主於1998年以306萬元購入單位，持貨23年，是次沽出單位帳面賺約572萬元或1.9倍離場。
盛世四房呎售逾2萬
中原地產大圍名城分行分區營業經理周偉航稱，大圍名城本月暫錄約5宗成交，屋苑3期盛世2座高層SC室，實用面積約958方呎，四房連套房及儲物房間隔，以1,980萬元成交，實用平均呎價約20,668元。原業主於2012年以1,069萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利約911萬元或85%離場。
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翠華花園兩房租金回報約3.4厘
租賃方面，中原地產河畔花園分行經理曾展鵬表示，沙田翠華花園A座中層07室，實用面積約280方呎，兩房間隔，以13,000元租出，實用平均呎租約46.4元，屬近期高價成交。新租客為兩名內地女生，新學年將於中大升學，以先付一年租金方式租入單位方便上學，據了解，原業主於2018年以462萬元購入單位，是次租出單位可享約3.4厘租金回報。
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