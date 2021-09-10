樓市走勢｜新界細價樓升值失色！居屋加價有成交

細價樓受買家追捧，不過業主轉手獲利幅度卻未必可觀，葵涌及大圍分別有成交帳面獲利不足百萬元離場；而居屋業主則反價成功出貨，即睇「5球」內成交個案。
豐寓開放式呎售2.18萬
利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-青衣青怡花園分行高級市務經理鄺皓聰表示，葵涌豐寓中高層C室，實用面積約244方呎，採開放式設計，外望開揚市景，以532萬元沽出，折合實用面積呎價約21,803元。
據悉，原業主在2017年8月以約438.7萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約93.3萬元或21%。鄺皓聰補充，上述為豐寓本月首宗二手成交個案，屋苑現時約有9個單位放售，實用面積225方呎的單位叫價由520萬元起。
珀玥一房508萬易手
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文稱，大圍珀玥低層C室，實用面積約201方呎，一房間隔，以508萬元易手，實用面積呎價約25,274元。據了解，原業主於2018年以427萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面賺約81萬元或19%離場。
寶雅苑低層加價12萬成交
樓市氣氛熾熱，帶動二手居屋成交，優質單位更錄加價成交。世紀21宇田地產高級客戶經理羅家威透露，大埔寶雅苑B座低層05室，實用面積約447方呎，兩房間隔，座向西南，望山景。原開價538萬元，放盤三個月，加價12萬元，獲用家以550萬元(自由市場價)承接，實用面積呎價約12,304元。
原業主於2014年4月購入單位，當時作價303萬元(已補地價)，持貨7年至今沽售，帳面獲利247萬元，單位期內升值約82%。
富寶花園高層15年升值約4.6倍
世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯指，馬鞍山富寶花園12座高層E室，實用面積約431方呎，兩房兩廳間隔，座向東南享山景。原叫價570萬元，放盤兩個月，減價20萬元後，以550萬元(自由市場價)成交，實用面積呎價約12,761元。
據了解，原業主於2006年8月購入單位，當時作價99萬元(已補地價)，持貨15年至今轉售，帳面賺451萬元或約4.6倍離場。
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