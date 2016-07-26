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樓市走勢｜新盤熱賣刺激元朗二手！換樓客議價百萬購三房
3 小時前
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樓市走勢｜新盤熱賣刺激元朗二手！換樓客議價百萬購三房
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新元朗中心三房套議價後減價120萬元易手。(陳奕釗攝)

受惠洪水橋及天水圍的新盤銷情報捷，刺激新界西二手市場氣氛升溫。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，新盤熱賣效應下，二手買家入市信心大增，亦有部分新盤向隅客回流二手，帶動市場氣氛。剛過去的周末，元朗區連錄22宗二手買賣成交，較上周末的15宗增近50%，且成交面廣泛，一線屋苑以至二三線屋苑成交亦旺。至於該區本月二手累錄65宗成交，較上月同期多約30%。

王勤學指，新元朗中心5座中層F室，實用面積約780方呎，三房套房間隔。原叫價1,100萬元，議價後減價120萬元或約11%，至980萬元易手，實用呎價約12,564元。買家為換樓客，鍾情單位內櫳企理，屋苑位置方便，議價後快速拍板入市作新居。原業主於1997年6月以490萬元購入單位，現沽出單位，帳面獲利490萬元，單位24年間升值約1倍。

上車客零議價承接YOHO Town兩房

另外，YOHO Town 2座中層F室，實用面積約393方呎，兩房間隔。原開價743萬元，於「零議價」下獲上車客承接，折合實用呎價約18,906元。原業主於2016年9月以460萬元購入單位，現沽出單位帳面賺283萬元或約62%。

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YOHO Town兩房成交實用呎價約18,906元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜新盤熱賣刺激元朗二手！換樓客議價百萬購三房-293053
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