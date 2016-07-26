樓市走勢｜施政報告出籠前夕 二手業主先劈價蝕沽

新一份《施政報告》即將明日出籠，準買家觀望氣氛濃厚，有心急業主為求盡快沽貨，不惜大幅劈價，甚至錄得蝕讓離場個案。
寶馬山花園劈價322萬轉手
中原豪宅北角半山資深區域營業董事陳家鴻透露，寶馬山花園1座中層C室，實用面積約830方呎，三房套間隔。業主9月頭叫價2,050萬元，不足一個月即狠劈322萬元或近16%，以1,728萬元成交，折合平均實用呎價約20,819元。
原業主於2004年7月以528萬元買入單位，持貨17年，帳面仍獲利1,200萬元或約2.3倍離場。
Park YOHO三房「鬆綁貨」低市價成交
中原地產元朗峻巒分行經理蔡堅武指，元朗Park YOHO上月錄得11宗成交，本月最新錄得2A期Park YOHO Genova 18B座高層A室，實用面積約823方呎，三房套房連儲物房及工人房間隔，向南，景致開揚。業主放盤已一段時間，最終減至1,130萬元沽出，較市價約1,200萬元低近6%，折合實用呎價約13,730元。買家為同區換樓客，鍾情屋苑環境舒適，單位廳大房大，間隔實用，加上看好該區前景，遂購入上址作新居。
原業主於2018年2月以1,140.74萬元一手買入單位，持貨3年轉售，帳面微蝕10.74萬元或約1%離場。蔡堅武續指，市場等待新一份施政報告出台，近日樓市交投氣氛轉趨平靜，元朗區本月暫錄約9宗二手成交。
形品開放式4年平手離場
中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南稱，北角形品低層C室，實用面積約300方呎，開放式間隔，景觀開揚，以588萬元獲用家承接，折合平均實用呎價約19,600元。
原業主於2017年8月以560萬元買入單位，持貨4年，帳面僅獲利28萬元或約5%，若扣除佣金等離費，料業主屬平手離場。
裕東苑三房減價8%沽
居屋市場亦出現減價成交。中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌表示，東涌裕東苑B座高層16室，實用面積約639方呎，三房間隔。居二市場原叫價510萬元，經議價後共減價41.2萬元或約8%，以468.8萬元沽出，折合實用呎價約7,336元。
林溢斌補充，單位間隔四正，高層開揚。買家為家庭客，在東涌覓盤已一段時間，見上址新放盤，難得質素及價錢均合意，立即拍板承接。原業主於1997年以約92萬元未補地價買入單位，帳面獲利376.8萬元，單位24年間升值約4.1倍。
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