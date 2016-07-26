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樓市走勢｜昇悅居高層放盤僅6小時沽 四小龍上月成交急跌
45 分前
樓市走勢｜昇悅居高層放盤僅6小時沽 四小龍上月成交急跌
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍10月僅錄13宗成交，按月急跌約50%，其中昇悅居錄6宗，交投最活躍，平均實用呎價約18,842元。
昇悅居8座高層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，單位座向正南方，望內園景。最初開價930萬元，放盤僅6小時，減價20萬元，即獲外區用家以910萬元承接，折合實用呎價約18,534元。
據了解，原業主於2017年9月以780萬元購入單位，持貨4年，是次轉手帳面獲利130萬元或約17%離場。
黃埔花園兩日3宗成交
中原地產黃埔第三分行B組分行經理袁顯岸指，黃埔花園兩日錄3宗成交，令10月份最終錄得19宗成交，按月跌14%，屋苑10月平均實用呎價約16,787元。
黃埔花園2期10座低層G室，實用面積約389方呎，兩房間隔，座向西方，享內園景。原開價728萬元，經連番議價後，減價32萬元或約4.4%，終以696萬元成交，折合實用呎價約17,892元。新買家為上車客，鍾情屋苑二期鄰近港鐵站出入口，議價後感造價吸引即拍板上車。
據悉，原業主屬長情業主，早於1991年僅以91萬元買入單位，持貨長達30年，現沽貨帳面大賺605萬元或約6.6倍離場。
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