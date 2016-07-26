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樓市走勢｜昇悅居高層放盤僅6小時沽 四小龍上月成交急跌
45 分前
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樓市樓價二手昇悅居放盤西九四小龍外區用家減價黃埔花園上車長情業主
樓市走勢｜昇悅居高層放盤僅6小時沽 四小龍上月成交急跌
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昇悅居10月錄6宗，平均實用呎價約18,842元。(蘇文傑攝)

中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍10月僅錄13宗成交，按月急跌約50%，其中昇悅居錄6宗，交投最活躍，平均實用呎價約18,842元。

昇悅居8座高層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，單位座向正南方，望內園景。最初開價930萬元，放盤僅6小時，減價20萬元，即獲外區用家以910萬元承接，折合實用呎價約18,534元。

據了解，原業主於2017年9月以780萬元購入單位，持貨4年，是次轉手帳面獲利130萬元或約17%離場。

黃埔花園兩日3宗成交

中原地產黃埔第三分行B組分行經理袁顯岸指，黃埔花園兩日錄3宗成交，令10月份最終錄得19宗成交，按月跌14%，屋苑10月平均實用呎價約16,787元。

黃埔花園2期10座低層G室，實用面積約389方呎，兩房間隔，座向西方，享內園景。原開價728萬元，經連番議價後，減價32萬元或約4.4%，終以696萬元成交，折合實用呎價約17,892元。新買家為上車客，鍾情屋苑二期鄰近港鐵站出入口，議價後感造價吸引即拍板上車。

據悉，原業主屬長情業主，早於1991年僅以91萬元買入單位，持貨長達30年，現沽貨帳面大賺605萬元或約6.6倍離場。

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黃埔花園10月份最終錄得19宗成交，按月跌14%。(莊振邦攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜昇悅居高層放盤僅6小時沽-四小龍上月成交急跌-291134
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