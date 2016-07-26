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樓市走勢｜業主叫價太進取？放盤1個月劈價200萬沽
1 小時前
樓市走勢｜業主叫價太進取？放盤1個月劈價200萬沽
二手市況近期稍為降溫，業主若希望成功出貨，只好下調叫價吸引買家承接。當中沙田第一城接連錄得減價成交，減幅更達到200萬元！
世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城47座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，座向西面，望園景。單位放盤1個月，原叫價770萬元，最終狠劈200萬元或約26%，以570萬元沽出，實用面積呎價約20,070元。據了解，原業主於2010年2月以170.8萬元購入單位，持貨逾11年至今將單位轉手，帳面獲利399.2萬元，單位期內升值約2.3倍。
另外，世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟指，同屋苑46座高層B室，實用面積約284方呎，屬兩房間隔，座向東南望樓景。單位放盤個半月，原叫價598萬元，終獲買家568萬元承接，減價30萬元或約5%，實用面積呎價約20,000元。據了解，原業主於2018年4月以516萬元購入單位，持貨逾3年至今將單位轉手，帳面賺52萬元或約10%。
寶湖花園一房低市價易手
至於大埔有業主要低市價出貨，中原地產大埔中心分行資深區域營業經理方翰達稱，寶湖花園D座低層01室，實用面積約343方呎，兩房改一房間隔，望內園景。原開價約530萬元，議價後以468萬元沽出，累減62萬元或近12%，實用面積呎價約13,644元，低市價約5%。原業主於2001年以92萬元購入單位，持貨20年，是次沽出單位獲利約376萬元或約4倍離場。
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