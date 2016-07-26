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樓市走勢｜業主止賺離場！港島三房轉手賺逾千萬
2 小時前
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樓市樓價二手業主止賺港島三房帳面獲利千萬北角海峰園換樓貝沙灣特色戶用家
樓市走勢｜業主止賺離場！港島三房轉手賺逾千萬
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原業主於2003年3月以330萬元購入海峰園三房自住。(資料圖片)

二手樓價高位調整，港島區接連有三房業主選擇止賺離場，轉手獲利均逾千萬元。

區外換樓客承接海峰園高層

北角區配套發展成熟，優質屋苑單位放盤成為入市目標。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，海峰園高峰閣高層H室，實用面積約856方呎，三房間隔，座向北面，享海景，獲區外換樓客以2,138萬元承接，實用面積呎價約24,977元，屬市價水平。

據了解，原業主於2003年3月以330萬元購入單位自住，持貨逾18年至今轉售，帳面大賺1,808萬元，單位期內升值近5.5倍。

貝沙灣特色戶4200萬易手

中原豪宅貝沙灣分行高級分區經理黃家俊指，貝沙灣4期2座連平台特色戶，實用面積約1,187方呎，三房套間隔，坐享無邊際海景，以4,200萬元易手，折合平均實用呎價約35,383元。買家屬於用家，鍾情單位坐享特色平台。

原業主於2011年以2,550萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利1,650萬元，單位期內升值約65%。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜業主止賺離場！港島三房轉手賺逾千萬-285183
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