地產
樓市走勢｜業主止賺離場！港島三房轉手賺逾千萬
2 小時前
樓市走勢｜業主止賺離場！港島三房轉手賺逾千萬
二手樓價高位調整，港島區接連有三房業主選擇止賺離場，轉手獲利均逾千萬元。
區外換樓客承接海峰園高層
北角區配套發展成熟，優質屋苑單位放盤成為入市目標。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，海峰園高峰閣高層H室，實用面積約856方呎，三房間隔，座向北面，享海景，獲區外換樓客以2,138萬元承接，實用面積呎價約24,977元，屬市價水平。
據了解，原業主於2003年3月以330萬元購入單位自住，持貨逾18年至今轉售，帳面大賺1,808萬元，單位期內升值近5.5倍。
貝沙灣特色戶4200萬易手
中原豪宅貝沙灣分行高級分區經理黃家俊指，貝沙灣4期2座連平台特色戶，實用面積約1,187方呎，三房套間隔，坐享無邊際海景，以4,200萬元易手，折合平均實用呎價約35,383元。買家屬於用家，鍾情單位坐享特色平台。
原業主於2011年以2,550萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利1,650萬元，單位期內升值約65%。
樓市新聞：
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜業主止賺離場！港島三房轉手賺逾千萬-285183