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樓市走勢｜業主減價出貨！北角連錄劈價逾3球成交
3 小時前
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樓市走勢｜業主減價出貨！北角連錄劈價逾3球成交
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北角半山屋苑接連錄得業主劈價超過300萬元成交個案。(陳奕釗攝)

有業主見樓市前景不明朗，願意減價沽貨，令二手成交步伐加快，其中北角半山屋苑接連錄得業主劈價超過300萬元成交個案。

雅景臺特色戶連車位售3180萬

中原豪宅北角半山資深區域營業董事陳家鴻透露，雅景臺頂層連平台特色戶，實用面積約1,035方呎，三房套間隔，坐享煙花海景。原叫價3,500萬元，最終減價320萬元或約9%，以3,180萬元連車位易手，折合平均實用呎價約30,725元。原業主於2011年以1,980萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利1,200萬元或約61%離場。

雲景台煙花海景三房劈380萬易手

至於另一成交單位為雲景台高層A室，實用面積約1,063方呎，三房套間隔，坐享煙花海景。原開價2,980萬元，最終大劈380萬元或近13%，以2,600萬元沽出，折合平均實用呎價約24,459元。原業主於2010年以1,420萬元買入單位，持貨11年，帳面賺1,180萬元，單位期內升值約83%。

西貢湖景別墅雙號屋蝕讓離場

另外，西貢區村屋錄得蝕讓成交。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，銀星徑湖景別墅雙號屋，面積約2,139方呎，屬六房套兩廳間隔，享開揚山景。原開價4,450萬元，最終減價130萬元或近3%，以4,320萬元成交，呎價約20,196元。據了解，原業主於2012年9月以4,400萬元購入上址，持貨9年至今轉售，帳面蝕讓80萬元，物業期內貶值近2%。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜業主減價出貨！北角連錄劈價逾3球成交-286439
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