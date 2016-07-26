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樓市走勢｜業主減價掟貨 最狠1200萬！
5 分前
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樓市樓價二手業主減價兩房洋房三房將軍澳嘉悅洪水橋瑞豐華庭上車太古城. 則王用家西貢柏濤灣白沙灣立德台
樓市走勢｜業主減價掟貨 最狠1200萬！
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嘉悅現時有約30個單位放售，叫價由700萬元起。(陳奕釗攝)

二手市況雖逐漸回暖，但有心急沽貨的業主卻決定擴大議價幅度吸引買家，市場上錄得多宗減價達50萬元以上成交個案，涉及兩房至洋房單位。

將軍澳三房劈120萬易手

利嘉閣地產皇牌屋苑嘉悅分行首席分區董事溫錦駒表示，將軍澳嘉悅1座高層G室，實用面積約739方呎，屬三房套連工人套，望西南開揚景觀。原開價1,500萬元，經議價後劈價120萬元或約8%，至1,380萬元沽出，折合實用面積呎價約18,674元。

據悉，原業主於2015年4月以約900.7萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面獲利約479.3萬元，物業期內升值約53%。溫錦駒補充，嘉悅本月至今累錄約3宗二手成交個案，屋苑現時有約30個單位放售，叫價由700萬元起。

洪水橋三房套呎價1萬有找

受惠於北部都會區及鐵路網擴展的規劃發展，洪水橋未來將升格為核心商務區，備受市場注目，不過有區內業主情願沽貨先套現。中原地產洪水橋尚城分行經理李美賢指，瑞豐華庭2座中層C室，實用面積約763方呎，三房套房間隔。原叫價800萬元，經議價後減61萬元或約7.6%，以739萬元轉手，折合實用呎價約9,685元。

買家為上車客，鍾情單位間隔闊落，景觀開揚舒適，加上洪水橋具發展前景，物業未來升值潛力看俏，所以趁低水入市。原業主於2015年6月以525萬元買入單位，持貨6年轉售，帳面賺214萬元或約41%離場。

外區用家承接太古城兩房則王

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，太古城10月暫錄得17宗成交，平均實用呎價約20,954元。

太古城寧安閣中層H室，實用面積約580方呎，兩房則王間隔，向西北，望開揚泳池景及園景，附雅緻裝修。10月初以1,280萬元放售，最終累減82萬元或約6.4%，以1,198萬元獲外區用家承接，折合平均實用呎價約20,655元，較本月平均實用呎價約20,954元，略低約1.4%。

原業主於2007年10月以418萬元買入單位，持貨14年，帳面賺780萬元，單位期內升值近1.9倍。

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太古城10月暫錄得17宗成交，平均實用呎價約20,954元。(蘇文傑攝)

西貢柏濤灣雙號屋勁減1200萬連租約沽

西貢區洋房屋苑現減價潮，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄稱，柏濤灣雙號屋，實用面積約3,708方呎，四房雙套三廳連工人房間隔，享海景。原叫價1億元，最終減價1,200萬元或約12%，以8,800萬元連租約成交，實用面積呎價約23,732元。

據了解，現時上述單位現已14萬元租出，以最新成交價計，租金回報率1.9厘。原業主於2004年8月以3,750萬元購入單位，持貨17年至今易手，帳面賺5,050萬元，單位期內升值約1.3倍。

西貢立德台單號別墅3700萬成交

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢白沙灣立德台B段單號別墅，實用面積約1,506方呎，四房雙套兩廳間隔，望海景。原叫價3,900萬元，終減價200萬元或約5.1%，以3,700萬元沽出，實用面積呎價約24,568元。

據了解，原業主於2007年10月購入單位，當時作價1,650萬元，持貨14年至今將物業沽出，帳面賺2,050萬元或約1.2倍離場。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜業主減價掟貨-最狠1200萬！-290289
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