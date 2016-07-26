樓市走勢｜業主減價掟貨 最狠1200萬！

二手市況雖逐漸回暖，但有心急沽貨的業主卻決定擴大議價幅度吸引買家，市場上錄得多宗減價達50萬元以上成交個案，涉及兩房至洋房單位。
將軍澳三房劈120萬易手
利嘉閣地產皇牌屋苑嘉悅分行首席分區董事溫錦駒表示，將軍澳嘉悅1座高層G室，實用面積約739方呎，屬三房套連工人套，望西南開揚景觀。原開價1,500萬元，經議價後劈價120萬元或約8%，至1,380萬元沽出，折合實用面積呎價約18,674元。
據悉，原業主於2015年4月以約900.7萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面獲利約479.3萬元，物業期內升值約53%。溫錦駒補充，嘉悅本月至今累錄約3宗二手成交個案，屋苑現時有約30個單位放售，叫價由700萬元起。
洪水橋三房套呎價1萬有找
受惠於北部都會區及鐵路網擴展的規劃發展，洪水橋未來將升格為核心商務區，備受市場注目，不過有區內業主情願沽貨先套現。中原地產洪水橋尚城分行經理李美賢指，瑞豐華庭2座中層C室，實用面積約763方呎，三房套房間隔。原叫價800萬元，經議價後減61萬元或約7.6%，以739萬元轉手，折合實用呎價約9,685元。
買家為上車客，鍾情單位間隔闊落，景觀開揚舒適，加上洪水橋具發展前景，物業未來升值潛力看俏，所以趁低水入市。原業主於2015年6月以525萬元買入單位，持貨6年轉售，帳面賺214萬元或約41%離場。
外區用家承接太古城兩房則王
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，太古城10月暫錄得17宗成交，平均實用呎價約20,954元。
太古城寧安閣中層H室，實用面積約580方呎，兩房則王間隔，向西北，望開揚泳池景及園景，附雅緻裝修。10月初以1,280萬元放售，最終累減82萬元或約6.4%，以1,198萬元獲外區用家承接，折合平均實用呎價約20,655元，較本月平均實用呎價約20,954元，略低約1.4%。
原業主於2007年10月以418萬元買入單位，持貨14年，帳面賺780萬元，單位期內升值近1.9倍。
西貢柏濤灣雙號屋勁減1200萬連租約沽
西貢區洋房屋苑現減價潮，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄稱，柏濤灣雙號屋，實用面積約3,708方呎，四房雙套三廳連工人房間隔，享海景。原叫價1億元，最終減價1,200萬元或約12%，以8,800萬元連租約成交，實用面積呎價約23,732元。
據了解，現時上述單位現已14萬元租出，以最新成交價計，租金回報率1.9厘。原業主於2004年8月以3,750萬元購入單位，持貨17年至今易手，帳面賺5,050萬元，單位期內升值約1.3倍。
西貢立德台單號別墅3700萬成交
世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢白沙灣立德台B段單號別墅，實用面積約1,506方呎，四房雙套兩廳間隔，望海景。原叫價3,900萬元，終減價200萬元或約5.1%，以3,700萬元沽出，實用面積呎價約24,568元。
據了解，原業主於2007年10月購入單位，當時作價1,650萬元，持貨14年至今將物業沽出，帳面賺2,050萬元或約1.2倍離場。
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