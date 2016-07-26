Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市走勢｜業主減價求售！兩房最平5XX萬成交
2 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手減價兩房業主沙田帝堡城元朗YOHO Town牛頭角凱德大廈上水上水名都急放
樓市走勢｜業主減價求售！兩房最平5XX萬成交
news-images
YOHO Town上月錄得約10宗成交。(資料圖片)

新一份施政報告公布前夕，買家觀望氣氛濃厚，部分業主願減價吸引買家承接。沙田、元朗、牛頭角及上水分別錄得兩房減價成交，最低入場價638萬元。

帝堡城減價31萬沽

世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，沙田帝堡城2座低層A室，實用面積約547方呎，兩房兩廳間隔。單位放盤一個月，原叫價879萬元，經議價後減31萬元或約3.5%，以848萬元沽出，實用面積呎價約15,503元。

據了解，原業主於2009年5月購入單位，當時作價275萬元，持貨12年至今轉售，帳面獲利573萬元，單位期內升值約2.1倍。

YOHO Town低層呎售1.65

中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，受到大市氣氛影響，最近元朗區二手市場交投偏靜，區內YOHO Town上月錄得約10宗成交，其中1座低層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔。原叫價670萬元，最後減價20萬元或約3%，以650萬元成交，折合實用呎價約16,539元。

原業主於2012年10月以320萬元買入單位，持貨9年轉售，帳面獲利330萬元或約1倍離場。

用家638萬購凱德大廈

中原地產東九龍凱匯分行高級分行經理王能指，牛頭角凱德大廈A座中層A6室，實用面積約587方呎，兩房間隔，景觀清幽。原開價660萬元，議價後以638萬元易手，累減22萬元或約3.3%，折合實用呎價約10,869元。新買家為首置客，鍾情屋苑鄰近港鐵牛頭角站，見屋苑放盤罕有，議價後即拍板入市自用。

據了解，原業主於2014年6月以430萬元買入單位，持貨7年，現沽貨帳面獲利208萬元或約48%離場。

上水名都業主急放 4年帳賺19%離場

利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水名都3座中層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，外望東南景觀。原開價580萬元，業主由於急於放售物業，故減價20萬元或約3.4%，成功以560萬元沽出，折合實用面積呎價約14,322元。

據悉，原業主於2017年5月以約470萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面賺約90萬元或19%。黃靜顏補充，屋苑現時約有24個單位放售，最低入場價由520萬元起。

樓市新聞：

5球買445方呎兩房！企理裝修兼附名牌電器

放盤未夠半年！馬鞍山業主大減價出貨

換樓客瞄準千萬內三房 藍田荃灣仲有邊區？

680萬內兩房成交一覽 呢區佔最多！

業主移民賣樓！分支家庭議價成功4字頭入市

一房單位受追捧 邊區賣到1275萬？

news-images
上水名都現時約有24個單位放售，最低入場價由520萬元起。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜業主減價求售！兩房最平5xx萬成交-287115
#Hashtags
樓市樓價二手減價兩房業主沙田帝堡城元朗YOHO Town牛頭角凱德大廈上水上水名都急放
Am730

會德豐新盤｜KOKO HILLS加推42伙 MARINI沽清80個車位

新盤銷情｜LP10全海景兩房1351.7萬成交 料屬康城同類最貴

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
會德豐新盤｜KOKO HILLS加推42伙 MARINI沽清80個車位
Am730
Am730
新盤銷情｜LP10全海景兩房1351.7萬成交 料屬康城同類最貴
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多