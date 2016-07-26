樓市走勢｜業主減價求售！兩房最平5XX萬成交

新一份施政報告公布前夕，買家觀望氣氛濃厚，部分業主願減價吸引買家承接。沙田、元朗、牛頭角及上水分別錄得兩房減價成交，最低入場價638萬元。
帝堡城減價31萬沽
世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，沙田帝堡城2座低層A室，實用面積約547方呎，兩房兩廳間隔。單位放盤一個月，原叫價879萬元，經議價後減31萬元或約3.5%，以848萬元沽出，實用面積呎價約15,503元。
據了解，原業主於2009年5月購入單位，當時作價275萬元，持貨12年至今轉售，帳面獲利573萬元，單位期內升值約2.1倍。
YOHO Town低層呎售1.65萬
中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，受到大市氣氛影響，最近元朗區二手市場交投偏靜，區內YOHO Town上月錄得約10宗成交，其中1座低層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔。原叫價670萬元，最後減價20萬元或約3%，以650萬元成交，折合實用呎價約16,539元。
原業主於2012年10月以320萬元買入單位，持貨9年轉售，帳面獲利330萬元或約1倍離場。
用家638萬購凱德大廈
中原地產東九龍凱匯分行高級分行經理王能指，牛頭角凱德大廈A座中層A6室，實用面積約587方呎，兩房間隔，景觀清幽。原開價660萬元，議價後以638萬元易手，累減22萬元或約3.3%，折合實用呎價約10,869元。新買家為首置客，鍾情屋苑鄰近港鐵牛頭角站，見屋苑放盤罕有，議價後即拍板入市自用。
據了解，原業主於2014年6月以430萬元買入單位，持貨7年，現沽貨帳面獲利208萬元或約48%離場。
上水名都業主急放 4年帳賺19%離場
利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，上水名都3座中層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，外望東南景觀。原開價580萬元，業主由於急於放售物業，故減價20萬元或約3.4%，成功以560萬元沽出，折合實用面積呎價約14,322元。
據悉，原業主於2017年5月以約470萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面賺約90萬元或19%。黃靜顏補充，屋苑現時約有24個單位放售，最低入場價由520萬元起。
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