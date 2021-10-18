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樓市走勢｜沙田第一城頻錄成交 持貨12年沽售帳賺……
41 分前
樓市走勢｜沙田第一城頻錄成交 持貨12年沽售帳賺……
藍籌屋苑沙田第一城連連續錄成交。世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩指，其中沙田第一城46座高層H室，實用面積304方呎，屬兩房一廳間隔。單位放盤2個月，當時叫價598萬元，減價28萬元，成功以570萬元沽出，實用面積呎價約18,750元。據了解，原業主於2009年10月購入上址，當時作價168萬元，持貨12年至今沽售，帳面獲利402萬元離場，單位期內升值2.4倍。
三房沽出實用呎價17114
另外，26座高層E室，實用面積447方呎，三房兩廳間隔。單位同放盤2個月，當時叫價830萬元，減幅7.8%或65萬元，以765萬元沽出，實用面積呎價約17,114元。據悉，原業主於2011年3月購入上址，當時作價305.2萬元，持貨10年多至今沽售，帳面獲利459.8萬元離場，單位期內升值約1.5倍。
此外，世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，沙田第一城成交51座中層A室，實用面積284方呎，兩房一廳間隔，座向東北，望園景。單位原開價600萬元，放盤3個月，成功以585萬元沽出，實用面積呎價約20,599元。
據了解，原業主於2017年9月購入上述單位，當時作價430萬元，持貨4年至今沽售，帳面獲利155萬元，單位期內升值約36%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜沙田第一城頻錄成交-持貨12年沽售帳賺……-289906