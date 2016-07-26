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樓市走勢｜減價3.5%！5XX萬買到屯馬綫兩房
15 分前
樓市走勢｜減價3.5%！5XX萬買到屯馬綫兩房
港鐵屯馬綫全線開通後，沿線屋苑樓價都持續走高，但有買家成功以「5球」水平買入兩房單位。
利嘉閣地產皇牌屋苑元朗-千色匯分行高級經理朱子華表示，鄰近朗屏站的富來花園，樓齡近34年，屋苑B座高層6室，實用面積約360方呎，兩房間隔，外望西南開揚市景。原開價525萬元，經議價後減價18.2萬元或約3.5%，以506.8萬元沽出，折合實用面積呎價約14,078元。
據悉，原業主於2014年7月以約286萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約220.8元或77%。朱子華補充，上述為富來花園本月首宗二手成交個案，屋苑現時約有5個放盤，叫價由450萬元起。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜減價3-5！5xx萬買到屯馬綫兩房-282090