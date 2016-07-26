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樓市走勢｜港島細單位連環蝕讓 投資者10年斬纜輸幾多？
7 小時前
樓市走勢｜港島細單位連環蝕讓 投資者10年斬纜輸幾多？
二手氣氛穩中向好，不過港島區細單位接連錄得蝕讓個案，有買家見單位屬屋苑最平，暴雨情況下亦照半夜落訂兼簽約；另有投資者持貨達10年，亦決定斬纜「損手」離場。
君豪峰一房以屋苑最平價轉手
利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌君豪峰中低層K室，實用面積約293方呎，採一房間隔，外望山景，以695萬元沽出，折合實用面積呎價約23,720元。買家見單位屬屋苑同類型之中最平，故即使在暴雨的情況下，半夜12時照出來落訂及簽臨時買賣合約。
據悉，原業主於2018年5月以約733.1萬元購入單位，持貨滿3年，帳面蝕38.1萬元，單位期內貶值約5%。另外，上述為君豪峰本月首宗二手成交個案，屋苑現時有75個單位放售，叫價由580萬元起。
區外首置客承接大坑瑆華
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀指，大坑瑆華低層B室，實用面積約383方呎，一房間隔，座向北面，外望樓景，獲區外首置客以838萬元承接，實用面積呎價約21,880元，屬市價水平。
據了解，原業主於2011年11月以901萬元購入單位投資，持貨10年至今沽出，帳面蝕63萬元，單位期內貶值約7%。若計及佣金等雜費，料實際蝕幅會更大。
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