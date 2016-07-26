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樓市走勢｜瓏門一房破頂 網民：屯馬綫真係咁有用？
1 小時前
樓市走勢｜瓏門一房破頂 網民：屯馬綫真係咁有用？
屯馬綫全線開通已近3個月，同時帶動沿綫地區樓價走高，當中包括屯門站上蓋物業瓏門。據報屋苑最新錄得實用面積約379方呎的一房單位，以738萬元成交，創項目同類新高，呎價約19,472元，在連登討論區有網民開帖談論，並指「唔明屯馬綫對瓏門係咪真係咁有用？」
一房今年4月升越7球 兩房7月雙破頂
屯門綫今年6月底全線通車，翻查資料，瓏門一房今年4月已衝上「7球」，當時8座高層G室，實用面積約379方呎，向東北享開揚山景，以710萬元沽出，折合實用呎價約18,734元，創屋苑同類造價新高，如今最新成交將一房造價紀錄推高約4%及28萬元。
至於屋苑兩房單位更於7月時錄得「雙破頂」，呎價更逼近2萬元。當時2座高層B室，實用面積約498方呎，向南，放盤罕有，以980萬元易手，折合實用呎價約19,679元，樓價及呎價均創屋苑同類單位新高。
網民有乜講？
打黑行動：「實際冇咩用，去東九快左d囉，但東九番工就唔會用咁多錢住瓏門」
巴塞球迷牙古路：「但除咗屯馬線根本無咩因素令瓏門升得咁癲」
shev!!：「7百幾萬而家只係買到瓏門一房，年頭呢個價有瓏門兩房」
Oooeddy：「當屯赤開通後整個屯門人流會變多東涌去屯門,屯門過去東涌，而屯馬線方便左好多九龍人/屯門人出出入入，同埋區外客入得屯門肯定第一諗就係瓏門」
瓏門由7座住宅大樓組成，分2期發展，提供1,991伙，樓齡近10年，樓下設有大型購物商場Vcity。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜瓏門一房破頂-網民：屯馬綫真係咁有用？-283527