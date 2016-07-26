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樓市走勢｜破頂潮到元朗及四小龍！一房呎價高見……
1 小時前
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樓市樓價二手破頂新高元朗西九四小龍一房呎價昇悅居YOHO Town減價上車
樓市走勢｜破頂潮到元朗及四小龍！一房呎價高見……
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據資料顯示，今年昇悅居暫僅錄得6宗一房成交，屋苑現時一房放盤僅得1個，叫價800萬元。(資料圖片)

二手樓價高位徘徊，惟無阻部分準買家入市意欲，造就個別屋苑錄破頂成交，當中西九四小龍屋苑一房呎價突破2萬元水平。

昇悅居今年暫錄6宗一房成交

中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍本月交投偏靜，至今僅得昇悅居錄得1宗成交。昇悅居5座中層D室，實用面積約378方呎，屬一房間隔，望內園景。上月開價788萬元，微減8萬元，以780萬元成交，折合實用呎價約20,635元，創屋苑同類呎價新高。

昇悅居對上一宗一房高呎價成交於今年6月錄得，一伙實用面積同屬約378方呎的5座高層A室，以765萬元易手，折合實用呎價20,238元，與是次成交相差2%。

原業主於2006年3月以195萬元購入單位，是次轉手帳面獲利585萬元或約3倍離場。歐陽振邦指，昇悅居一房供應一向罕貴，全屋苑僅得5座A及D室兩柱提供一房間隔。據資料顯示，今年昇悅居暫僅錄得6宗一房成交，屋苑現時一房放盤僅得1個，叫價800萬元。

YOHO Town兩房同類新高價沽

中原地產元朗新時代中城分行A組分行經理蘇家誠稱，元朗YOHO Town 9座高層G室，實用面積約461方呎，兩房間隔，向西南，享開揚遠景。原叫價830萬元，議價後減7.2萬元，以822.8萬元沽出，折合實用呎價約17,848元，屬同類單位新高。買家為外區上車客，因鍾情元朗區交通方便，亦具發展前景，而YOHO Town坐落於市中心，迅速決定入市。原業主於2017年6月以607萬元買入單位，持貨4年轉售，帳面賺215.8萬元或約36%離場。

 

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外區上車客議價承接YOHO Town兩房。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜破頂潮到元朗及四小龍！一房呎價高見……-283555
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