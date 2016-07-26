樓市走勢｜破頂潮到粉嶺同天后！九龍三房減85萬易主

二手樓價破頂後稍為回調，不過仍有業主成功以新高價或零議價出貨。
帝庭軒三房套888萬易手
中原地產粉嶺帝庭軒分行分區營業經理麥偉成表示，近期樓價穩步上揚，粉嶺帝庭軒本月暫錄約3宗成交，屋苑最新錄得御庭軒8座中層F室，實用面積約594方呎，三房連套房間隔。原開價約900萬元，議價後減12萬元，以888萬元沽出，實用面積平均呎價約14,949元，屬同類單位新高價。原業主於2014年以542萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面獲利346萬元或約64%離場。
傲龍軒「雙破頂」 兩房呎價達2.3萬
世紀21北山地產營業董事嚴智贇指，天后傲龍軒低層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，座向北面，望街景，獲區外首置客以1,000萬元承接，實用面積呎價約23,474元，造價及呎價創物業同類型單位新高紀錄。據了解，原業主於2007年10月以360萬元購入單位投資，持貨近14年至今轉售，帳面賺640萬元，單位期內升值近1.8倍。
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PARK YOHO周末錄2宗成交
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗PARK YOHO在剛過去的周末錄得2宗成交，其中2A期PARK YOHO Genova 18A座高層C室，實用面積約487方呎，兩房間隔，向內園，零議價760萬元成交，折合實用呎價約15,606元。買家為上車客，鍾情單位企理實用，高層清靜，於是入市自用。原業主於2017年8月以約673.8萬元一手買入單位，持貨4年轉售，帳面獲利86.2萬元或約13%。
外區換樓客承接峻弦三房
至於九龍區三房業主要有較大議價幅度才促成交易，利嘉閣地產皇牌屋苑淘大一行高級聯席董事鮑允中稱，牛池灣峻弦6座中層E室，實用面積約713方呎，三房間隔，外望享翠綠山景。原開價1,250萬，最終減價85萬或近7%，至1,165萬元沽出，折合實用面積呎價約16,339元。買家為外區換樓客，已放售持有物業，睇樓後對單位一見傾心，十分欣賞單位環境優美寧靜、空氣清新，該價格亦屬於「低水」。
據悉，原業主於2010年3月以約633.7萬元購入上述單位，持貨11年，現轉手帳面賺約531.3萬元或84%。上述為屋苑本月首宗二手成交，現有約73個單位放售，叫價由718萬元至1.38億元不等。
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