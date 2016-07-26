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樓市走勢｜破頂潮到青衣！單位南北對流享海景
1 小時前
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樓市走勢｜破頂潮到青衣！單位南北對流享海景
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盈翠半島本月速錄2宗成交。(資料圖片)

優質單位承接力依然強勁，中原地產青衣城分行高級區域營業經理陳輝麟表示，青衣盈翠半島本月速錄2宗成交，包括1宗南北對流海景三房優質戶。

盈翠半島12座高層G室，實用面積約667方呎，三房套房間隔。單位南北對流，享青衣運動場及海景，屬屋苑極優質單位，加上屬高層，放盤更為罕有。原開價1,400萬元，微減20萬元，以1,380萬元沽出，折合實用呎價約20,690元，創同類單位新高。

原業主於2008年12月以415萬元買入單位，持貨13年沽出，帳面獲利965萬元，單位期內升值約2.3倍。

日出康城四房1116萬沽

若以上述樓價，於市場上足夠入手四房單位。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，將軍澳日出康城1期首都6座高層LB室，實用面積約840方呎，四房套房間隔，另設儲物房，單位座向西北方，景觀開揚，以1,116萬元易手，折合實用呎價約13,286元。

據了解，原業主於2008年3月以666萬元購入單位，持貨13年，現轉手帳面賺450萬元或約68%離場，單位升值68%。

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原業主於2008年3月以666萬元購入首都四房套，現轉手帳面賺約68%離場。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜破頂潮到青衣！單位南北對流享海景-287264
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