樓市走勢｜私樓細單位交投活躍！5球進駐港島一房

私樓細單位二手交投活躍，而成交呎價普遍超過2萬元水平。
嘉輝花園一房578萬成交
利嘉閣地產皇牌屋苑堅尼地城站A組高級經理雷敏儀表示，堅尼地城嘉輝花園B座低層2室，實用面積約281方呎，採一房間隔，外望開揚樓景，以578萬元沽出，折合實用面積呎價約20,570元。
雷敏儀透露，買家還價後即成交。據悉，原業主於2010年6月以約218萬元購入單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利約360萬元或1.7倍。至於嘉輝花園現時約有36個單位放售，叫價由500萬元起。
SKYPARK高層減20萬易手
中原地產奧運站利奧坊曉岸分行經理曾文慧指，旺角SKYPARK高層C7室，實用面積約315方呎，屬開放式間隔，座向西北方，可享極開揚都市景，放盤多時，上月最新叫價660萬元，最終降價20萬元，以640萬元成交，折合實用呎價約20,317元。新買家鍾情物業位處九龍市中心，交通四通八達，購物方便，加上物業屬區內新晉屋苑，樓齡極新，亦設有會所設施，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2015年7月603.8萬元買入單位，持貨6年，現轉手帳面僅賺36.2萬元離場。
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沙田第一城中層3年升值一成
世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩稱，藍籌屋苑設備齊全，買家遇心儀單位即拍板入市。沙田第一城42座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景。單位放盤1個月，原叫價588萬元，最終減價7萬元，以581萬元沽出，實用面積呎價約20,458元。據了解，原業主於2018年6月購入單位，當時作價530萬元，持貨3年至今沽售，帳面獲利51萬元或約10%離場。
大埔兩房居屋4球入場
若希望以「4球」水平入市，可於新界區購入兩房居屋單位。世紀21宇田地產高級客戶經理劉定方稱，大埔廣場周邊配套齊全，深受買家歡迎，屋苑1座低層C室，實用面積約370方呎，兩房間隔，座向東北。原開價485萬元，放盤兩個月，減價15萬元或約3%，獲用家以470萬元(自由市場價)承接，實用面積呎價約12,703元。原業主於2014年5月購入單位，當時作價296萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利174萬元，單位期內升值約59%。
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