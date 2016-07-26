樓市走勢｜細價上車盤搶手！90後斥3XX萬成功做業主

剛性需求殷切，細價上車盤十分搶手，當中以新界區為主，有「90後」買家議價後斥不足400萬元就成功做業主。
屯門萬寶大廈減14萬沽
中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮表示，屯門萬寶大廈高層C室，實用面積約254方呎，原則一房間隔。原叫價392萬元，減價14萬元，以378萬元成交，折合實用呎價約14,882元。買家為一名「90後」上車客，鍾情該廈位置方便，入場門檻較低，眼見市場上細價盤已買少見少，上址屬難得的高層放盤，睇樓後馬上拍板購入自用。原業主於2016年2月以222.5萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利155.5萬元或約70%。
元朗溱柏高層469萬易手
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗熱門新晉上車屋苑尚悅及溱柏，在過去的周末共錄得5宗成交，成交活躍。溱柏最新錄得10座高層K室，實用面積約301方呎，開放式間隔，微減1萬元，以469萬元沽出，實用呎價約15,581元。買家為年輕上車客，鍾情屋苑樓齡新，鍾情上址內櫳企理，高層開揚，而且銀碼細，故火速拍板入市。原業主於2016年11月以355萬元買入單位，持貨5年，帳面賺114萬元或約32%。王勤學續指，元朗區本月錄約152宗二手成交，當中溱柏有16宗成交，平均實用呎價約13,625元。
大圍金獅花園本月暫錄5成交
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文稱，大圍金獅花園本月暫錄約5宗成交，最新錄得2期F座中層03室，實用面積約282方呎，兩房間隔，以505萬元易手，實用面積呎價約17,908元。據了解，原業主於2017年以408萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面獲利約97萬元或約24%離場。
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