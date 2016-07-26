樓市走勢｜股市大跌業主讓步 最多劈價150萬！

港股近日出現急挫，部分業主態度軟化，願擴大議價空間。港島有三房業主終劈150萬元出貨，而西九四小龍及西貢區亦連錄減價成交個案。
用家承接康澤花園三房
中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南透露，北角康澤花園B座中層6室，實用面積約568方呎，三房間隔，向南，坐享山景。原業主7月初放盤，叫價1,150萬元，期間多組客人曾參觀單位，直至近期成交轉慢，股市大跌，才願意減價150萬元或約13%，至1,000萬元沽出，折合平均實用呎價約17,606元。
買家屬用家，由於單位剛好1,000萬元，可申請八成按揭上車。原業主於1987年以71萬元買入單位，持貨34年，帳面仍大賺929萬元或約13倍離場。
昇悅居兩房減74萬易主
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦指，該行連環促成2宗長沙灣昇悅居交投，包括2座低層A室，實用面積約521方呎，兩房間隔，向正南街景。單位月初開價870萬元放售，終降價22萬元，以848萬元成交，折合實用呎價約16,276元。原業主於2002年4月以175萬元購入單位，是次轉手帳面獲利673萬元或約3.8倍離場。
另昇悅居1座高層A室，實用面積約512方呎，同屬向南兩房，可享開揚海景。單位上月開價1,062萬元，本月調整至1,000萬元即獲洽購，最終以988萬元易手，累減74萬元或約7%，折合實用呎價約19,297元。原業主於2014年4月以592萬元買入單位，持貨至今沽出帳面賺396萬元或約67%。
歐陽振邦續指，西九四小龍本月至今暫錄得19宗成交，比上月同期22宗略為放慢。其中昇悅居本月暫錄8宗交投，平均實用呎價約18,920元。
西貢村屋1688萬成交
世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，新近錄得西貢茅坪新村單號村屋全幢成交，單位建築面積2,100方呎，四房套兩廳間隔，享山海雙景。原開價1,800萬元，期間減價112萬元或約6.2%，以1,688萬元沽出，建築面積呎價約8,038元。據了解，原業主於2012年5月購入單位，當時作價1,130萬元，持貨9年至今沽售，帳面獲利558萬元，單位期內升值約49%。
西貢碧翠苑三房連雙車位減65萬沽
世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄稱，西貢碧翠路碧翠苑第四座低層B室，實用面積約1,147方呎，三房兩廳連工人房間隔，望開揚景觀。原叫價1,700萬元，減價65萬元或約3.8%，以1,635萬元連雙車位成交，實用面積呎價約14,255元。據了解，原業主於2016年購入上址，當時作價1,330萬元，持貨5年至今將單位轉售，帳面賺305萬元，單位期內升值約23%。