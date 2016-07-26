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樓市走勢｜買家漏夜斥逾9球入市！元朗二手成交加快
12 小時前
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樓市樓價二手買家漏夜入市元朗YOHO Midtown減價朗屏8號寶發大廈長情業主溱柏
樓市走勢｜買家漏夜斥逾9球入市！元朗二手成交加快
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YOHO Midtown本月暫錄約4宗二手成交個案，平均成交實用面積呎價約17,145元。(資料圖片)

市場氣氛好轉，新界西屋苑吸引買家入市，當中元朗區成交明顯加快，包括最新有買家漏夜斥逾900萬元購兩房。

YOHO Midtown兩房呎售1.76

利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全表示，YOHO Midtown七座低層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，外望向西池景。原叫價930萬元，經議價後減價17萬元，以913萬元易手，折合實用面積呎價約17,558元。

黃永全補充，上述買家漏夜入市。據悉，原業主於2017年10月以703.8萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約209.2萬元或30%。至於YOHO Midtown本月暫錄約4宗二手成交個案，平均成交實用面積呎價約17,145元。屋苑現時約有50個二手盤源提供，叫價由838萬元起。

朗屏8號高層減價易手

中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，朗屏8號2座高層C室，實用面積約337方呎，一房間隔。原叫價632萬元，微減2萬元，以630萬元成交，折合實用呎價約18,694元。買家為上車客，鍾情屋苑樓齡新，且處於西鐵站上蓋，十分方便，見上址高層景致開揚，迅速決定購入自住。

原業主於2016年4月以404.5萬元一手買入單位，持貨約5年，帳面獲利225.5萬元或約56%。

長情業主賺價4.3倍沽寶發大廈頂層

利嘉閣地產皇牌屋苑元朗-教育路一行高級經理張家偉指，寶發大廈頂層單位兩房，實用面積約339方呎，以438萬元沽出，折合實用面積呎價約12,920元。

據悉，原業主於1996年6月以約83萬元購入單位，持貨約25年，現轉手帳面獲利約355萬元，物業期內升值近4.3倍。張家偉續指，上述為元朗寶發大廈本月最新一宗二手成交個案。

溱柏一房連儲物室625.5萬成交

利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全表示，溱柏7座中高層C室，實用面積約460方呎，採一房連儲物室間隔，外望向西南開揚景。原叫價628萬元，經議價後減價2.5萬元，以625.5萬元易手，折合實用面積呎價約13,598元。

據悉，原業主於2013年9月以355.4萬元購入單位，持貨約8年，現轉手帳面賺約270.1萬元或76%離場。

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上車客議價承接朗屏8號一房。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜買家漏夜斥逾9球入市！元朗二手成交加快-288869
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